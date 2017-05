Volle Kraft voraus: Bagans Tempel in Sicht!

(fair-NEWS)

Der Ludwigsburger Spezial-Reiseveranstalter Karawane Reisen vermittelt spannende ­Flusskreuzfahrten entlang der Ufer von Ländern wie Myanmar, Laos, Kambodscha und Vietnam. Gereist wird mit Schiffen aus der Flotte des Anbieters Pandaw River Expeditions, deren Bauweisen dem Kolonialstil ­nachempfunden sind.Von Mandalay nach YangonZu entdecken gibt es viel in Südostasien – in den vergangenen Jahren entwickelte sich ein Trend unter den ­Urlaubern, auf einem Trip nach Myanmar etwa die uralten Tempelanlagen zu besichtigen. Durch das frisch ­geweckte Interesse an der fernöstlichen Kultur ist ein regelrechter Touristen-Ansturm entstanden. Die ­Verkehrslage zu Land kann man bei einer via Karawane gebuchten Flusskreuzfahrt glücklicherweise nicht nur umgehen, sondern die Reise zwischen den eigentlichen Zielen, die sich meist ohnehin in Ufernähe ­befinden, auch rundum genießen – beispielsweise auf einer elftägigen Flusskreuzfahrt von Mandalay bis Yangon (ab 3.677,- Euro pro Person). Entlang des knapp 2170 Kilometer umfassenden Ayeyarwady, einer der größten ­Flüsse ­Südostasiens, erwarten Teilnehmer mitunter die Jahrtausendealte Ruinenstadt Bagan, in der rund 3000 alte Pagoden, Klöster und Tempel erforscht werden können, die längste Teakholzbrücke der Welt in der Königsstadt Amarapura, sowie die smaragdverzierten liegenden Buddhas in der Myat-Thalon-­Pagode. Dörfer entlang des Flusses erzählen hingegen vom einfachen, aber traditionsreichen Leben der Menschen.Individuelle Kombinationen möglichDie von Pandaw bereitgestellten Schiffe überzeugen dabei mit ihrem kolonialen Baustil, der sich vom ­Oberdeck aus bis in die Kabinen ausbreitet. Natürlich fahren die Pandaw-Schiffe nicht nur eine Route ab. So ist es auch möglich, Laos, Kambodscha und Vietnam zu besuchen – oder direkt mehrere ­Länder ­nacheinander, denn durch das auf individuelle Wünsche abgestimmte Bausteinsystem von ­Karawane ­können die Trips beliebig miteinander verknüpft sowie spezielle Vor- und Nachprogramme gebucht ­werden. Alle Reisen sind im Direktvertrieb unter www.karawane.de sowie in sämtlichen Reisebüros erhältlich.Über Karawane ReisenDer als „TOP-Reiseveranstalter“ zertifizierte Spezialist für erstklassige Erlebnis- und Individualreisen in mehr als 80 Ländern sorgt für unvergessliche Urlaubs-Momente. Das 36-köpfige Team entwirft ­erlebnisreiche Touren, die auf individuelle Wünsche abgestimmt sind, und bietet persönliche Beratung.Fotos: BFS / Karawane Reisen / Pandaw Expeditions



