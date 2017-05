Vielfältig, einzigartig und stylish - Die neuen Gewürzbeutel von BBQUE sind ab sofort in vielen Variationen und Geschmacksrichtungen erhältlich!

(fair-NEWS)

Hamburg, Mai 2017Hobbyköche aufgepasst! – BBQUE präsentiert ab sofort hochwertige und innovative Gewürzbeutel in vielen aufregenden Geschmacks-Variationen! Die verschiedenen BBQUE Gewürzbeutel sind die jüngste Innovation des einzigartigen bayrisch-amerikanisch inspirierten BBQUE-Sortiments. BBQUE überzeugt mit den neuen BBQUE Gewürzbeuteln Grill-Lieblinge, Trendfood-Fanatiker und Gourmet-Hobbyköche gleichermaßen!Der BBQUE Gewürzbeutel Pulled Pork ist eine Komposition voller hochwertiger und aromatischer Gewürze, inspiriert von einem ganz neuen Klassiker der Barbecue-Küche! Die BBQUE Gewürzbeutel Pulled Pork ist inspiriert von DEM Trend-Gericht der Grillszene. Das langsam gegarte Fleisch wird durch die stundenlange und liebevolle Zubereitung butterweich - den charakteristischen Pulled Pork Geschmack kann man ab jetzt mit dem stylishen BBQUE Gewürzbeutel Pulled Pork ins heimische Gewürzregal transportieren!BBQUE und vegetarische Vorlieben? Kein Problem! Der BBQUE Gewürzbeutel Gemüse passt bestens zu allem, was der Gemüsegarten zu bieten hat und unterstreicht das Aroma von frischem Gemüse mit fantastisch-würzigen Geschmacksnoten. Auch als angerührte Marinade zaubert man mit dem BBQUE Gewürzbeutel Gemüse im Handumdrehen ein leichtes und frisches Gericht.Frisches Gemüse passt perfekt zu frisch gedünsteten oder gegrilltem Fisch – und auch dafür hat BBQUE unwiderstehliche „spices“ parat. Der BBQUE Gewürzbeutel Fisch passt perfekt zu allen Köstlichkeiten aus den 5 Weltmeeren. Feinstes Meersalz und Zitrone machen die Verfeinerung von hochwertigem Fisch und frischen Meeresfrüchten einfach und unglaublich lecker – keep it simple!Kein BBQUE ohne die ganz typische „American Gaudi“! - Der BBQUE Gewürzbeutel Wies'n Hendl bringt das bayrische Oktoberfest in die eigene Küche. Unabhängig von der Jahreszeit liefert der BBQUE Gewürzbeutel Wies'n Hendl, bayrisches Flair und Gemütlichkeit kombiniert mit bestem Geschmack auf den Tisch. Das klassische Wies'n Grillhähnchen bekommt seinen charakteristischen Geschmack erst mit der original bayrischen Gewürzmischung. Die auf die Haut aufgetragene Marinade macht die Kruste des Grillhähnchens knusprig und aromatisch - an Guadn!Alle BBQUE Produkte sind selbstverständlich ohne künstliche Zusätze und frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Im gut sortierten Einzelhandel findet man die BBQUE Gewürzbeutel zum UVP von 4,99€ für den BBQUE Gewürzbeutel Pulled Pork und 4,49€ für die BBQUE Gewürzbeutel in den Sorten Gemüse, Fisch und Wies'n Hendl. Auch online ist der Grillspaß von BBQUE unter www.bbq-laden.de erhältlich.Weitere Infos unter: www.bbque.de Bei BBQUE trifft seit April 2011 echtes amerikanische Barbecue auf bayrische Tradition. Vier leckere Grillsaucen und vier raffinierte Rubs sind die BBQUE Vielfalt. Hochwertige Qualität macht BBQUE zu einem authentischen und spannenden Geschmackserlebnis. Mit auserlesenen, regionalen Zutaten, ohne künstliche Zusätze und frei von Farb- und Konservierungsstoffen überzeugt BBQUE alle ambitionierten Grill-Fans. Die Saucen von BBQUE sind vegetarisch, helal und koscher. Ein echtes, feines, hochwertiges Original! BBQUE macht das Grillerlebnis zu einem Premium-Event, das allen Beteiligten in Erinnerung bleibt. American Gaudi!Weitere Infos unter: www.bbque.de



Bildinformation: Vielfältig, einzigartig und stylish - Die neuen Gewürzbeutel von BBQUE sind ab sofort in vielen Variationen und Geschmacksrichtungen erhältlich!