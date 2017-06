SENSOR+TEST 2017: Unitronic präsentiert Ultraschallsensoren für universelle Einsätze

(fair-NEWS)

Düsseldorf, im Mai 2017 – Die Unitronic GmbH, Entwicklungsdienstleister aus Düsseldorf und Mitglied des schwedischen Technologiekonzerns Lagercrantz Group AB, präsentiert auf der diesjährigen SENSOR+TEST 2017 in Halle 1, Stand 559 Ultraschallwandler des taiwanesischen Herstellers Pro-Wave. Das Produktspektrum umfasst Transducer für den Betrieb in der Luft und im Wasser, separate Ultraschall Sender und Empfänger in offener oder geschlossener Bauform, kombinierte Pulse-Transit-Wandler sowie Ultraschallsensormodule.Die Produkte kommen sowohl bei drahtlosen Steuerungssystemen, in der Robotertechnik, in Bewegungsmeldern als auch bei Einbruch-Alarmanlagen zum Einsatz. Ferner eignen sie sich in Abstandsmessgeräten für lange und kurze Distanzen, in Echoloten, in Kfz-Rückfahrhilfen sowie in der MedizintechnikStandard-Transducer Typ SDie offenen Standard-Transducer vom Typ S bestehen aus einer piezoelektrischen Keramikscheibe, die am Knotenpunkt ihrer Grundresonanzfrequenz aufgehängt ist. Durch diesen ganz speziellen Aufbau kann eine extrem hohe Empfindlichkeit und ein großer Schalldruck erreicht werden. Darüber hinaus lässt sich die Bandbreite vergrößern und eine außergewöhnliche Stabilität in einem weiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich erzielen. Die mit einer Frequenz von 40 MHz arbeitenden Wandler sind extrem stabil in ihrer elektrischen und mechanischen Charakteristik. Gerade aufgrund dieser Eigenschaften und der Unempfindlichkeit gegen Vibrationen ist die Standardversion S auch entsprechend einem Doppler-Bewegungsdetektor einsetzbar.Standard Enclosed Typ ESpeziell für Applikationen im Freien oder in staubiger Umgebung eignen sich die gekapselten Standard-Bauformen E. Die Transducer sind in einem Metallgehäuse mit integrierter Metallmembrane untergebracht, ihre Rückseite ist mit Harz abgedichtet.Pulse-Transit-Transducer für Automotive-ApplikationenZwei unterschiedliche Gruppen von Wandlern, die Open-Pulse-Transit- Versionen (PT) und die gekapselten Pulse-Transit-Typen (EP), beinhalten die gedämpften Pulse-Transit-Transducer von Pro-Wave. Die Ultraschallwandler wurden speziell für Echo-Range-Systeme konzipiert, die eine kurze Nachschwingzeit, sogenanntes Ringing, erfordern. Typische Applikationen sind z.B. im Bereich Abstandsmessung oder Einparkhilfen im Automotive-Bereich.Ultraschallsensor US040015 und Ultraschall-Radarmess-IC PW0268Abgerundet wird das Produktportfolio durch den Ultraschallsensormodul US040015, der Messdaten über eine maximale Entfernung von 1,5 Meter aufnehmen kann. Mit einem Durchmesser von nur 22 mm und einer Länge von 47 mm lässt sich das Modul praktisch überall flexibel einbauen. Der Messwertaufnehmer benötigt nur drei Anschlüsse für Spannungsversorgung, Ground und den bi-direktionalen Ein-/Ausgang. Das asymmetrische Strahlungsmuster überstreicht ca. +/- 80 Grad horizontal und +/- 40 Grad vertikal. Der Ultraschallsensor basiert auf dem von Pro-Wave auch als Einzelbauteil angebotenen Sonar-Ranging-IC PW0268, das bei einer Betriebsspannung von 6 bis 10 VDC arbeitet. Dank der integrierten variablen R/C-Oszillatoren ist die Resonatorfrequenz praktisch unabhängig von auftretenden Temperaturänderungen. Über den Fix Gain-Verstärker lässt sich die Empfindlichkeit des ICs variieren.



Bildinformation: Übersicht ProWave