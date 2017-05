Exklusive Zertifizierung zum Certified Compliance Officer

(fair-NEWS)

Nach dem erfolgreichen Compliance Sommercampus 2016 bietet der Kooperationspartner Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH mit dem Compliance Sommercampus 2017 erneut den sofortigen Start zur Ausbildung mit anschließender Zertifizierung zum Certified Chief Compliance Officer (Certified CCO) in einem exklusiven Fernlehrgang mit integrierter Präsenzphase an.Während des Compliance Sommercampus 2017 wird das Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V. am 7.11.2017 nur für die Teilnehmer des Compliance Sommercampus 2017 eine exklusive Zwischenzertifizierung zum Certified Compliance Officer durchführen. Bestandteile der Zertifizierung sind unter anderem:• Corporate Governance und Compliance• Implementierung eines Compliance Managements (CMS)• Risikomanagementsystem (RMS)• Innerbetriebliches Kontrollsystem (IKS)• ISO 37001 - Compliance Standard zum Thema Antikorruption• ISO 19600 – Richtlinien für ein Compliance Management SystemInformationen über die Zertifizierung und den Compliance Sommercampus 2017 finden Sie hier:Der DIZR e.V. führt die abschließende Zertifizierung zum Certified Chief Compliance Officer bundesweit in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Konstanz sowie in Wien und Zürich am 24.11.2017 durch.



