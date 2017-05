Mama mit Baby ist Deutschlands „Lieblingsmonchhichi 2017“

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 31.05.2017. Unter dem Hashtag #mccfavorite haben knapp 700 Eltern und deren Kinder von Mitte März bis Mitte Mai aus fünf Modellen ihr persönliches „Lieblingsmonchhichi 2017“ gewählt. Die crossmediale Hashtag-Kampagne erschien in ausgewählten Eltern- und Kindermagazinen sowie auf der Monchhichi-Facebook-Seite unter https://www.facebook.com/MonchhichiOffiziell/ . Mit 224 Stimmen kürten Fans Mama mit Baby zum Publikumsliebling, auf Platz 2 schaffte es das Regenbogenmädchen mit 184 Stimmen und auf Platz 3 die Frühjahrsneuheit Prinzessin Rosalie mit 121 Stimmen. Der Hauptpreis – der Auftritt eines lebensgroßen Monchhichis für die nächste Geburtstagsparty und eins von fünf Monchhichi-Modellen – ging an Lea Hellmann.Die Top 3„Unser Monchhichi Favorit ist die Mama mit Baby. Meine Tochter liebt sie auch, und so ist es schon eine Art Monchhichi-Familientradition und das geht hoffentlich immer so weiter“, sagt Marijke Vandermeer. Die pink gekleidete Monchhichi-Mutter trägt ihr Neugeborenes in der dazu passenden Tagehilfe. Ganz nah bei Mama fühlt sich das Baby am wohlsten. Kinder ab zwei Jahren schlüpfen in die Mutter-Rolle und kümmern sich um das Kleine. Die Liebe zu Monchhichi wird von Müttern an ihre Töchter weitergegeben und das verkörpert auch unser Gewinner-Monchhichi, die Mama mit Baby.Das Regenbogenmädchen mit seinen süßen Zöpfen, dem regenbogenfarbenen Shirt und dem roten Kleid hat es auf Platz 2 geschafft. Sarah Milde: „Wir mögen das Regenbogenmädchen am liebsten. Sie ist so niedlich und Regenbogen liegt voll im Trend! Genau wie Einhörner.”Prinzessin Rosalie ist im Frühjahr dieses Jahres auf dem deutschen Markt eingeführt worden und der Newcomer in der Monchhichi-Familie. Die Prinzessin im weißen Satin-Kleid mit rosafarbenem Gürtel und Diadem erscheint besonders festlich und lässt daher vor allem Mädchenherzen höher schlagen. Simone Buschmann: „Mein Lieblings-Monchhichi ist Prinzessin Rosalie, die muss man einfach lieb haben, so wie die anderen natürlich auch, aber Rosalie ist was ganz besonders.”Auf Platz 4 im Ranking landete das klassische Monchhichi mit blauem Latz, das Schlafaugenmodell belegte den letzten Platz. Insgesamt wurden mit der Kampagne über 36.000 Facebook Nutzer erreicht, davon haben über 1.400 User per Kommentar, Like oder Share auf das Gewinnspiel reagiert.Monchhichi in Lebensgröße versüßt die nächste GeburtstagspartyUnter 700 Teilnehmern, ob postalisch oder über Social Media, die den Hashtag #monchhichifavorite (oder #mccfavorite) gesetzt und für eines der fünf abgebildeten Monchhichis gevotet haben, hat Sekiguchi nun einen Gewinner per Zufallsgenerator gezogen. Dieser darf sich nun über einen Walking Act – ein lebensgroßes Monchhichi für den nächsten Geburtstag und ein Monchhichi-Modell seiner Wahl freuen. Da die Hashtag-Kampagne derart großen Zuspruch fand, wurden zwei weitere Gewinner aus der Facebook-Community gezogen, die sich ebenfalls eines der fünf abgebildeten Monchhichis aussuchen durften.Monchhichi bleibt Kuscheltier und Kultobjekt in einemDie Auswertung der Einsendungen hat ergeben, dass alle Fans stets schöne (Kindheits-) Erinnerungen mit ihrem treuen Begleiter verbinden und diese nun an ihre Kinder und Enkelkinder weitergeben. Kaum ein Kuscheltier hat es in die Kinderzimmer von drei Generationen geschafft. Die niedlichen Weggefährten sind heute so beliebt wie vor 43 Jahren. Und sie feiern nicht zuletzt dank Social Media nun auch in den digitalen Welten ihr Comeback. Auf Facebook wird es auch künftig im zweimonatlichen Rhythmus spannende Mitmach-Aktionen mit tollen Gewinnen aus dem Hause Sekiguchi geben. Reinschauen lohnt sich!VerfügbarkeitMonchhichi Mama mit Baby ist im gut sortierten Fachhandel und online zu einer UVP von 28 Euro verfügbar. Prinzessin Rosalie und Regenbogenmädchen sind für ca. 25 Euro erhältlich sowie Klassik-Monchhichi und Schlafaugenmodell für ca. 20 Euro.



Bildinformation: Mama mit Baby