Ästhetic First Lounge: Anti Aging für Männer

Gutes und gepflegtes Aussehen ist heute das A und O - sowohl im Privaten wie auch im Beruf. Mehrere Studien belegen: Wer attraktiv aussieht, steigt eher die Karriereleiter auf. Demnach erzielen "schöne Menschen" - und damit auch Männer - materielle Vorteile vor allem dadurch, dass ihr Aussehen auf dem Arbeitsmarkt honoriert wird. Beauty ist in. "Gutes Aussehen steigert den wirtschaftlichen Erfolg und wirkt sich damit positiv auf die individuelle Lebenszufriedenheit aus", konstatierte beispielsweise das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in einer Studie zum Thema. Dabei haben es Männer immer noch leichter: ein paar Falten im Gesicht machen Männer interessant. Das war schon immer so. Und meistens wollen Männer ihre Falten auch nicht ganz verschwinden lassen. Aber irgendwie empfinden sie ihre Falten mittlerweile doch als störend. Denn zu viele und zu tiefe Falten, machen auch sie nicht mehr attraktiv. Laut aktueller Statistiken haben zwar Frauen die Nase bei Beauty und den Anti Age- und Faltenbehandlungen eindeutig vorne. Doch die Männer holen auf - und fragen nun auch häufiger nach, z.B. bei Suzanne Arlom in Berlin. Die Heilpraktikerin und Komplementärmedizinerin für spezielle Regenerationstherapien, Gründerin der Fachpraxis <a href="www.aesthetik-first-lounge.de/">Ästhetik First Lounge</a> in Berlin, bietet spezielle Haut- und Faltenbehandlungen für Männer an.Allerdings ist das Vorgehen ein anderes im Vergleich zu einer Faltenbehandlung einer Frau. Denn Männergesichter sind in der Regel markant und ihre Haut ist derber als die Haut einer Frau. Und somit sind auch die Falten bei Männern grober und im Zweifel hartnäckiger als Falten bei Frauen. Suzanne Arlom von der Ästhetic First Lounge: "Zornesfalten werden die senkrechten, meist kurzen, aber tiefen Falten zwischen den Augenbrauen genannt. Diese Falten gehören zu den häufigsten und wahrscheinlich unbeliebtesten Alterserscheinungen im Gesicht, da sie oft stärker und tiefer ausgeprägt sind als alle anderen Falten. Deshalb gehören die Zornesfalten auch zu den favorisierten Korrekturen mit Hyaluronsäure. Die Behandlung ist schnell und unkompliziert und kann meistens in eine andere Faltenbehandlung integriert werden. Die Beseitigung der Zornesfalte schenkt dem Gesicht wieder ein angenehmes, sympathisches Aussehen."Als Behandlerin und Trainerin der Masterclass, liegt Suzanne Arloms Schwerpunk bei der Unterspritzung mit Hyaluronsäure in der ganzheitlichen Gesichtsbehandlung: Dazu gehört neben dem Unterspritzen von einzelnen Falten auch Volumenaufbau und Gesichtsmodellierung, sowie Lippenvergrößerung, das Behandeln von Augenringen und die Nasenkorrektur ohne OP mit Hyaluronsäure. Als Komplementärmedizinerin hat sie sich darüber hinaus auf die Hautverjüngung und Hautregeneration mit Hyaluronsäure spezialisiert und widmet sich seit mehr als 10 Jahren der fortschrittlichen Anti-Aging-Technologie. Suzanne Arlom: "Männer kommen anfangs meistens wegen tiefer Falten auf der Stirn oder zwischen den Augenbrauen. Auch starke Nasolabialfalten machen alt - Männer, die sie haben, sehen abgespannt und verhärmt aus. Und es sind ausgerechnet sportliche, athletische Typen, die ab einem gewissen Alter eingefallen und angestrengt aussehen. Damit steht ihr Aussehen im krassen Widerspruch zum dynamischen Selbstbild. Viele junge Patienten lassen sich die Aknenarben behandeln. Aber auch etliche Männer fangen die Behandlung lange an, bevor tiefe Falten sichtbar sind, um ihr gutes Aussehen zu erhalten.Wer vorbeugen und seine Falten als Mann gar nicht erst zu tiefen Furchen werden lassen will, kann sich ab 30 einer Faltenbehandlung unterziehen. Das ist sinnvoll, weil Männer tendenziell mit tieferen Falten als Frauen zu kämpfen haben. Somit ist die rechtzeitige Faltenbehandlung empfehlenswert. Suzanne Arlom empfiehlt auch hier die Behandlung mit Hyaluronsäure. Damit lassen sich aber nicht nur Falten unterspritzen - sie ist auch ein wunderbares Mittel, um die Haut zu regenerieren und im Ganzen frischer und ebenmäßiger auszusehen. Beautyful! Und das auch für Männer in jedem Alter. Weitere Informationen zu "Mann Spezial" findet man(n) <a href="www.aesthetik-first-lounge.de/faltenbehandlung-mann/maennerfalten.html">hier.</a>



Bildinformation: Qualifizierte Anti Aging Behandlung für Männer bei Suzanne Arlom (Bildquelle: Ästhetic First Lounge)