Ob es hohere Naturgewalten sind, menschliches Versagen oder einfach nur Geldnote dazu zwingen, es kann jeden treffen: Plotzlich ist der Strom weg. Was anfangs nur wie eine Storung aussieht, kann sich schnell zur Katastrophe entwickeln. Wie ein solches Szenario aussieht und welche Moglichkeiten es gibt, trotzdem ein geordnetes Leben zu fuhren, beschreibt dieser Ratgeber ausfuhrlich und eindrucksvoll. Zusatzlich regt das Buch an, rechtzeitig vorher uber alternative Stromversorgungen und Vorsorgemanahmen nachzudenken.Reiner Dittrich (Geb. 1961), Staatlich geprüfter Hochbautechniker und Handwerksmeister in Elektrotechnik, veröffentlichte mehrere Bücher, die sich mit praktischen Themen schonender Lebensweise, Umweltschutz und dem Bauen mit Naturbaustoffen beschäftigen. Er arbeitet seit vielen Jahren bei der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt und erlebte hautnah mehrere Hochwasserkatastrophen im Sächsischen Elbtal mit.



Bildinformation: Stromausfall extrem