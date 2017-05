Georg Larch wird Equity Partner bei Boyden Interim

(fair-NEWS)

Frankfurt, 30. Mai 2017. Boyden Interim Management hat Georg Larch in die Equity-Partnerschaft aufgenommen. Der studierte Betriebswirt verstärkt Boyden Interim ab sofort in den Bereichen Maschinenbau, Automotive, E-Commerce und Medien. Schwerpunktmäßig vermittelt Larch Interim Mandate in der ersten und zweiten Führungsebene, darunter Familienunternehmen und Private-Equity-Firmen.Seine Karriere startete Georg Larch 1995 bei einem weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen, wo er viereinhalb Jahre als Internationaler Change Management Berater tätig war. In den Folgejahren hat er als Co-Gründer eines Venture Capital finanzierten Internet Start-ups und als globaler Marketing und Sales Director eines mittelständischen Unternehmens aus dem Medienbereich gearbeitet und dabei internationale Erfolge erzielt und Auszeichnungen (u. a. Goldenen Löwen in Cannes) erhalten.Anschließend sammelte Larch innerhalb eines global führenden Personaldienstleisters sowie bei einer international führenden Executive Online Karriere Plattform erste Erfahrungen als Interim Manager, bevor er 2014 anfing erfolgreich Unternehmen aus verschiedenen Segmenten (u. a. Maschinenbau, Automotive, Pharma, Lebensmittel) bei der Besetzung von Interim Projekten der ersten und zweiten Führungsebene zu beraten.„Mit dem Einstieg von Georg Larch als Equity Partner gewinnen wir einen hochkarätigen und überaus erfahrenen Managementberater für unser Boyden Interim Team. Dank seines weitreichenden Beratungsschwerpunktes und dem damit einhergehenden generalistischen Ansatz wird er unsere Interim-Expertise am Standort München entscheidend voranbringen, “ freut sich Jörg Kasten, Chairman der Boyden World Corporation und Managing Partner von Boyden Deutschland.Georg Larch hat Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Unternehmensführung und Marketing an der Universität Innsbruck studiert.Über BoydenBoyden is a premier leadership and talent advisory firm with more than 65 offices in over 40 countries. Our global reach enables us to serve client needs anywhere they conduct business. We connect great companies with great leaders through executive search, interim management and leadership consulting solutions. Since 1983, Boyden Global Executive Search is present in Germany with offices in Frankfurt/Bad Homburg, Berlin, Hamburg, Düsseldorf and Munich. For further information, visit www.boyden.com Pressekontakt: WBCO GmbH, Jan Böhler, Tel.: +49 (0) 69 – 133 88 041, Email: j.boehler@wbco.de



Bildinformation: Georg Larch, Boyden Interim