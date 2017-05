Druckerei PrintCarrier.com mit größter Visitenkarten-Auswahl

(fair-NEWS)

Die Onlinedruckerei PrintCarrier.com bietet Visitenkarten aus einer Vielzahl an neuen Materialien an, die bisher bei Onlinedruckereien unüblich sind. Um ständig am Puls der Zeit zu sein und damit die stetig wachsende Nachfrage nach exklusiven Produkten zu bedienen macht es sich PrintCarrier.com zur Aufgabe, seinen Kunden die größtmögliche Auswahl anzubieten.Weil es mehr gibt als nur Papier – PrintCarrier.com bietet neue Materialien für Visitenkarten an.Die klassische Visitenkarte aus Papier ist das Kommunikationsmittel, um neue Kontakte zu knüpfen. Doch viel zu oft wird ihr kaum Aufmerksamkeit zuteil. PrintCarrier.com erweitert sein Sortiment mit insgesamt 35 neuen Materialien. Zu den bereits bekannten Visitenkarten aus unterschiedlichen Grammaturen – wie preiswerten Öko- und Standardpapieren sowie Multiloft „Farbkern“ Visitenkarten – kommen nun viele außergewöhnliche Materialien hinzu. Ob Holz, Aluminium, Vinyl oder Leder: PrintCarrier.com bietet ab Mai 2017 die wahrscheinlich größte Auswahl im Internet zum Thema Materialvielfalt bei Visitenkarten an.Ein Bestandteil der neuen Kollektion ist Holz. Die Visitenkarten bestehen zu 100% aus Naturmaterial, dabei kann zwischen heimischen Holzarten wie Buche oder Kirsche gewählt werden oder man greift zu einer exotischen Sorte wie Olive. Ein weiteres Naturprodukt ist Leder, welches mit seiner ganz eigenen Haptik überzeugt. Kreativen Köpfen stehen ab sofort Visitenkarten in knalligen Neonfarben aus transparentem Acrylglas zur Verfügung. Musikliebhaber kommen mit Modellen aus alten Schallplatten auf ihre Kosten. Das Stichwort heißt Upcycling: alte Vinylplatten werden zu Visitenkarten verarbeitet. Das Produktportfolio wird mit verschiedenen Metallen wie Edelstahl, Aluminium oder Stahl abgerundet. Doch auch das Sortiment an Papier-Klassikern wurde ausgebaut: Visitenkarten mit besonderem Farbschnitt oder einem farbigen Multiloft-Kern.„Da wir in unserem Kundenservice im ständigen Austausch mit unseren Kunden stehen, haben wir im Bereich Visitenkarten eine besonders hohe Nachfrage nach Exklusivität festgestellt. Daraufhin haben wir uns an die Arbeit gemacht und eine Auswahl geschaffen, die sich sehen lassen kann.“, so Firmengründer Günter Makowski.



Bildinformation: Visitenkarten aus 100% Holz /PrintCarrier.com