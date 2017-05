Silbernes Dienstjubiläum bei der Rüsselsheimer Volksbank

(fair-NEWS)

Rüsselsheim, 31.5.17 - Auf eine fünfundzwanzigjährige Tätigkeit bei der <a href="https://www.r-volksbank.de/privatkunden.html">Rüsselsheimer Volksbank eG</a> kann Frau Silvia Alvarez zurückblicken.Ihre Laufbahn begann Frau Alvarez am 1. August 1991 als Auszubildende zur Bankkauffrau. Nach erfolgreichem Abschluss im Juni 1994 wurde sie als Kundenberaterin übernommen. Seit Januar 1997 steht sie den Kunden der Rüsselsheimer Volksbank eG in der Adolf-von-Menzel-Straße als kompetente Ansprechpartnerin bei allen Geldfragen zur Verfügung.Am 31. Mai 2017 wurde in einer Feierstunde der Jubilarin Dank und Anerkennung für die engagierte, erfolgreiche Mitarbeit und Betriebstreue ausgesprochen. Frau Alvarez wird mit einer Urkunde und Ehrennadel in Silber des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes e.V. ausgezeichnet.



Bildinformation: Silbernes Dienstjubiläum für Frau Alvarez