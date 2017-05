Boyden Global Executive Search erweitert Partnerkreis um Helga Kayser-Dörr

(fair-NEWS)

Frankfurt, 30. Mai 2017. Helga Kayser-Dörr verstärkt ab sofort den Standort Düsseldorf von Boyden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten berät sie mittelständische sowie inhaber- und managergeführte Familienunternehmen aller Größen als auch ausgewählte globale Industriekonzerne in der Suche und Auswahl von Führungskräften. Dabei gilt Kayser-Dörr als ausgewiesene Expertin für die Besetzung von Executive Search Mandaten in der produzierenden Industrie, wie z.B. der metallverarbeitenden Industrie, Automobilzulieferer, Maschinenbau, Bauzulieferindustrie und dem Stahlhandel.Zuvor war sie als Partner und Direktor bei einer anderen marktführenden Executive Search und Management Beratung in Deutschland tätig und kann mehrjährige Verantwortung als Global Key Account Manager für einen DAX-notierten, global tätigen Industriekonzern vorweisen. Dank ihres fundierten und breit gefächerten Erfahrungsschatzes im Executive Search aus mehr als zwanzig Jahren Branchenerfahrung in unterschiedlichen Positionen garantiert sie eine maßgeschneiderte Besetzung von Positionen der ersten und zweiten Führungsebene aller Funktionsbereiche in In- und Ausland.„Wir haben mit Helga Kayser-Dörr eine hervorragende und überaus qualifizierte Beraterin mit langjähriger Erfahrung für unser Team in Düsseldorf gewinnen können. Mit ihrer weitreichenden Fachkompetenz und dem breiten internationalen Netzwerk wird sie für Boyden eine große Bereicherung darstellen", freut sich Jörg Kasten, Chairman der Boyden World Corporation und Managing Partner von Boyden Deutschland. Mit Frau Kayser-Dörr baut Boyden seine Expertise für Familienunternehmen und mittelständische Unternehmen weiter aus.Helga Kayser-Dörr hat Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Human Resources, Organisationstheorie sowie Wirtschafts- und Sozialpsychologie an den Universitäten Köln und Düsseldorf studiert.