Holunder-Blüten - Stoffwechsel anregend und Süßungsmittel

(fair-NEWS)

Der Holunder wurde in Bauerngärten gepflanzt, da man davon überzeugt war, dass er als heilige Pflanze sehr wichtig für den Schutz war. Der Holunder wurde als Baum des Lebens und gleichzeitig auch als Baum des Todes bezeichnet. Der Name "Holunder" leitet sich ab vom altdeutschen Wort Holunta, welches heilig, gnädig, günstig bedeutet.Ein Holunderbaum im Garten bot also die Möglichkeit, die Geister für dieses Haus gnädig zu stimmen, so dass Haus und Hof geschützt wurde. Frau Holle wohnte in einem Holunderstrauch.Auch heute wird er in der Naturheilkunde gerne genutzt. Jetzt im Frühjahr lohnt es sich, den Duft der Holunderblüten zu genießen - aber auch die heilenden Eigenschaften für die eigene Gesundheit zu nutzen.Seine Wirkung ist Stoffwechsel anregend, Lymphfluss anregend, entgiftend, Harnfluss anregend, Vata- Pitta- und Kapha regulierend. So wird er vorbeugend wie bei einer schon manifesten Erkältungskrankheit eingesetzt. Ein Tee aus Holunderblüten ist schleimlösend und entzündungshemmend. Dies gilt für die Blüten, die Früchte, die im Herbst geerntet werden und für die Blätter.Die Blätter des Holunderstrauches können getrocknet als Tee genutzt werden. Hier wirkt er sehr entschlackend und reinigend auf die Gewebe. Kein Wunder, dass er von alters her in der Naturheilkunde auch zur Linderung von Rheuma und Gicht galt.Da Holunder in Kaltaufgüssen und bei rohem Verzehr der Früchte aber auch zu Unverträglichkeiten führen können wie Übelkeit, Erbrechen, sollten Tee, Sirup etc. immer über 80 Grad erhitzt werden, dann werden die reizenden Stoffe eliminiert.Aber auch in der Ayurvedaküche verwenden wir den Holunder gerne, z.B. Holunderblütensirup. Wir verwenden ihn für Süßspeisen aber auch zum Süßen des Obstes zum Frühstück und zu SalatsoßenWeiter trocknen wir die Holunderblüten und -blätter. Diese getrockneten Blüten und Blätter kommen dann u.a. in unseren Stoffwechseltee.Im Laufe des Jahres kommen immer mehr frisch gesammelte Zutaten hinzu. Dieser Tee, der allgemein Stoffwechsel anregend ist, wird dann bei den Panchakarma Kuren zusätzlich mit spezifischen Kräutern versetzt, um so die Entgiftung anzuregen.Holunder-Sirup10-12 Dolden Holunderblüten2,5 l Wasser3 Zitronen (Bio, da wir die ganzen Zitronen verwenden)2 kg RohrohrzuckerVit C (ca. 20 g / Liter Wasser)Die Blüten in einen Topf geben, den Zucker und die Zitronenscheiben damit vermischen.Nun 2,5 l kochendes Wasser übergießen und 2-3 Tage ziehen lassen.Täglich mehrmals umrühren, damit sich kein Schimmel bilden kann.Nun ab seien und aufkochen (ca. 3 Minuten kochen lassen.)Leicht abkühlen lassen und das Vitamin C unterrühren und sofort in Flaschen abfüllen.Wir verwenden dafür Sprudelflaschen, entleeren diese und füllen den Saft sofort ab.Dieser Saft hält das ganze Jahr über.Der Sirup kann aber auch mit Xilit-Zucker (Birkenzucker) gekocht werden, wobei wir hier keine Aussagen machen können über die Haltbarkeit. Vorteile vom Xilit-Zucker sind, dass er weniger Kalorien hat und zusätzlich noch Karies vorbeugt. Weiter hat er, wie Stevia, keinen Einfluss auch die Insulin-Produktion.Sich mit den heilenden Eigenschaften der Pflanzen zu beschäftigen und diese für sich zu nutzen ist eine großartige Möglichkeit der Gesundheitsvorsorge. Dass dabei auch ganz köstliche, schnelle Gerichte in der Ayurveda-Küche entstehen, ist ein zusätzliches Plus mit dem man dann Gesundheit auch richtig genießen kann.Wie Wildkräuter und andere Gaben der Natur in der Ayurvedaküche eingesetzt werden kann, kann man im Rosenschloss in Kochkursen erlernen<a href="www.schule-fuer-ayurveda.de/ayurveda-kochkurs.html">Ayurveda-Kochkurs - lecker, leicht, schnell</a>Wer die Ayurveda-Behandlungen und die Ayurvedaküche einfach nur genießen möchte, hat dazu im Ayurveda Pur im Rosenschloss ausgiebig Gelegenheit dazu.<a href="http://ayurveda-rosenschloss.de/hp408/AY-Programme.htm">Ayurveda zum Kennenlernen</a>



Bildinformation: Holunderblüte, Gesundheit Pur