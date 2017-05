Naturkunst - Land-Art von Mila Langbehn

(fair-NEWS)

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums unseres Kunsthandwerkermarktesauf dem Rosenschloss in Gundelfingen wurde die Künstlerin und GartenarchitektinMila Langbehn engagiert, ein Naturkunstwerk zu erschaffen.Mila Langbehn beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit Kunst in Gärtenund Parkanlagen. Speziell für unser Rosenschloss entwickelte sie dieNatur-Kunst-Installation:"Rasen-Tattoos im Rokoko-Stil"Die historischen Stuckarbeiten in der Schloss-Kapelle und die Schnitzereiender alten Eingangstür des Schlosses inspirierten die Künstlerin zuihren "Rasen-Tattoos im Rokoko-Stil".Mit Sand und Rosenblüten legt sie an mehreren Stellen in der Rasenfläche im südlichen Gartenteil geschwungene Linien aus, die den Geist des Rokoko atmen. Zahlreiche Skizzen im Vorfeld dienten der Verinnerlichung dieser historischen Formensprache.Die florale Eleganz der Rokoko-Linien wird an Pfingsten (4./5. Juni 2017)den Rosengarten an der Südseite des Schlosses zusammen mit dem Duftalter und neuer Rosen-Sorten durchwehen. Das temporäre Kunstwerkwird nur wenige Tage zu sehen sein. Der Sand wird anschließend zurBodenverbesserung in die Rasenfläche eingearbeitet.Kunsthandwerkermarkt im Rosenschloss Schlachtegg in Gundelfingen DonauTermin: 04.-05. Juni 2017 jeweils von 11-18 UhrSchlachteggstr. 389423 Gundelfingen.Der Eintritt zum Kunsthandwerkermarkt beträgt EUR 3,50. In diesem Betrag ist ein Begrüßungsgetränk beinhaltet. Der Eintrittspreis berechtigt zum Besuch an beiden Tagen.Weitere Informationen<a href="www.schule-fuer-ayurveda.de/ayurveda-blog">Kunsthandwerkermarkt im Rosenschloss</a>



Bildinformation: Land-Art im Rokkokostil von Mila Langbehn