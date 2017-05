Pro DP Verpackungen baut Angebot an umweltfreundlichen Papiertragetaschen weiter aus

(fair-NEWS)

Bereits vor der freiwilligen Selbstverpflichtung des Einzelhandels den Verbrauch an herkömmlichen Plastiktüten zu reduzieren, fanden Einzelhändler, Gastronomen und werbetreibende Unternehmen im Angebot der Pro DP Verpackungen <a href="www.pack4food24.de/Papiertragetaschen">ein umfangreiches Sortiment rund um praktische Tragetaschen aus Papier</a>. Seinen Kunden bot und bietet der Verpackungsspezialist aus Mitteldeutschland nicht nur zahlreiche Varianten an umweltfreundlichen Papiertragetaschen, neben diversen Größen, Farben und neutralen Motiven können eingesetzte Tragetaschen auch mit Firmenlogos, Werbebotschaften oder aufwendigen Wunschdesigns bedruckt werden. Hierbei begleitet die Pro DP Verpackungen ihre Kunden von der Designgestaltung, über die Angebots- und Produktionsphase, bis hin zur letztlichen Auslieferung, bedarfsgerechten Verteilung oder temporären Einlagerung.Dass eine Papiertragetasche weitaus mehr Möglichkeiten bietet als eine herkömmliche Plastiktüte lässt sich schon allein an der riesigen Auswahl im Online Bestellportal der Pro DP Verpackungen erahnen. Unter dem Alias Pack4Food24.de finden Unternehmen aus Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie oder auch Marketing das gesamte verfügbare Sortiment des Verpackungsprofis aus Thüringen. Über moderne Logistikzentren und gepflegte Partnernetzwerke versorgt die Pro DP Verpackungen Kunden in der ganzen Welt.Auf Grund des gestiegenen Bedarfs rund um <a href="www.pack4food24.de/BIO-Einwegverpackungen/Papiertragetaschen">umweltfreundliche Tragetaschen aus Papier</a> hat die Pro DP Verpackungen nun ihre Lagerkapazitäten in diesem Bereich deutlich aufgestockt, um ein immer breiter werdende Sortiment an Papiertragetaschen anbieten, und auch zukünftig leistungsstark und schnell zu ihren Kunden bringen zu können.



