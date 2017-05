10. Kunsthandwerkermarkt im Rosenschloss in Gundelfingen

Pressemitteilung von FDF-Bayern GmbH

Pfingstsonntag und -Montag ist im Rosenschloss in Gundelfingen an der Donau wieder ein Ausnahmezustand.

(fair-NEWS) Das Schloss wird jeweils von 11-18 von weit über 70 kunsthandwerklichen Anbietern belagert - eine Attraktion, die bereits eine lange Tradition hat und viele Menschen von Nah und Fern anzieht.



Gundelfingen ist seit 10 Jahren um eine Attraktion reicher. Die Gundelfinger Kunstfreunde e.V. stellen seit 2006 zusammen mit dem bayerischen Floristenverband ein vielversprechendes Programm zusammen. Im Mittelpunkt stehen dabei die vielen Aussteller aus nah und fern. Die Veranstaltung im Rosenschloss Gundelfingen wird außerdem musikalisch und kulinarisch umrahmt. Dazu werden die Gäste mit einem Glas Sekt oder Orangensaft empfangen, dies ist bereits im Eintritt von 3.50 EUR enthalten.

Zur Jubiläumsveranstaltung stellt das Thema "Kräuter" ein besonderes Highlight dar.

Mit der Zauberkräuterfee Mila als Walking Act, dem Heilkräuterspezialisten Wolfgang Neutzler mit seiner Ayurveda Oase wurde das gewohnt vielseitige Programm noch erweitert.

Die Künstler und Handwerker bieten ein großes Angebot: Patchworkarbeiten, Kleidung, Malerei, Glasschmuck, Gold- und Silberschmuck, Drechselarbeiten, Töpfereien, Liköre, Marmelade, Tiffany, Kunst-Karten , Filzarbeiten und vieles mehr auch für Garten, Balkon und Terrasse.

Rosensträuße und vielfältige Blumenkreationen ebenfalls mit Kräutern und schönem Grün direkt aus der Floristik Werkstatt im Schlosshof verleihen dem Markt sein einmaliges Flair, das im besonderen Ambiente des Rosenschlosses perfekt zur Geltung kommt. Damit ist gewiss, dass alle Besucher etwas nach ihrem Geschmack vorfinden werden.



Für das leibliche Wohl sorgt die Schlossküche mit der beliebten Kartoffelpfanne mit Kräutercreme, leckeren Grillgerichten aber auch Kaffee und frischgebackenen Kuchen.



Die Veranstaltung findet im Rosenschloss, Schlachteggstr. 3, 89423 Gundelfingen statt.

Es besteht auch Gelegenheit, Ayurveda Pur, die Ayurveda Oase des Rosenschlosses kennen zu lernen.

Bildinformation: Kunsthandwerkermarkt im Rosenschloss

...wie alles begann.

Als engagierte Pitta-Frau gab es für mich arbeitsmäßig kaum Grenzen, beschäftigte mich aber seit Jahren schon mit dem Thema Ayurveda.



...und so spürte ich 2013 - es wird wieder einmal Zeit, eine Pause einzulegen um zu regenerieren und nicht nur Urlaub zu machen. Ich wollte ein Burnout vermeiden, also musste ich konsequent etwas für meine Gesundheit tun. Mein Wunsch, eine Pancha Karma Kur für die Wiederherstellung meiner Kräfte zu nutzen, wurde von meinem Mann intensiv unterstützt.



So waren wir bald auf dem Weg nach Sri Lanka - und was ich dort erleben durfte, das war für mich eine tiefgreifende Erfahrung. Nach einigen Tagen stand daher für mich fest, die freistehenden und im Moment ungenutzten Räumlichkeiten im Rosenschloss - die sollten bald eine Ayurveda-Oase beherbergen.

Schon im Urlaub auf der Sonnenliege in Sri Lanka entstand das Konzept - Ayurveda Pur im Rosenschloss.

In der Hauptsache genoss ich die ayurvedischen Behandlungen. Es war wunderbar. Und ich bin sicher nur mit Ayurveda kann ich so schnell eine positive Kehrtwende meines Gesundheitszustandes erreichen. Nur warum muss ich dafür 20 Stunden Flug auf mich nehmen und einen heftigen Klimawechsel??



Nach Deutschland zurückgekehrt wurde das Konzept intensiv beraten und dann in die Tat umgesetzt.

Heute freuen wir uns über Gäste aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie alle sind begeistert vom besonderen Ambiente im Rosenschloss, der persönlichen Betreuung und den schnellen und tiefgreifenden Prozessen, die durch die Ayurveda-Medizin initiiert werden.

Immer mehr Menschen möchten gesund alt werden und dazu kann Ayurveda Pur im Rosenschloss einen Beitrag leisten.

Zwei erfahrene Heilpraktiker leiten unsere Ayurveda-Abteilung im Rosenschloss und arbeiten intensiv mit unserem qualifizierten Gästehausteam zusammen. Die durchweg positiven Rückmeldungen bestätigen die Zufriedenheit unserer Gäste. Das zeigt uns, dass unsere Entscheidung, das Bildungszentrum für Floristen durch Ayurveda Pur zu ergänzen, richtig war.



Seit November 2014 hat die Ayurvedaschule von Wolfgang Neutzler ebenfalls ihren Sitz im Rosenschloss. Damit wurde der für berufliche Bildung bekannte Landkreis Dillingen, noch durch eine weitere Bildungs-Institution bereichert. Diese Entscheidung fiel auch, weil das Bildungszentrum in Gundelfingen ganz zentral liegt. Die Autobahn- und Zuganbindungen zu den Ballungszentren München, Stuttgart, Nürnberg, Würzburg, Ulm und Regensburg sind optimal.

«10. Kunsthandwerkermarkt im Rosenschloss in Gundelfingen»

