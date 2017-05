Edle Hundekörbe mit super softem Kunstleder und Memory Foam Liegeflächen

(fair-NEWS)

Die Firma DoggyBed & CatBed bietet über den Online-Hundeshop <a href="https://www.doggybed.de"> www.doggybed.de</a> ; in Lünen, NRW gefertigte Hundekissen für kleine und XXL-Hunde an.Diese orthopädischen Hundekissen besitzen eine Liegefläche aus Memory Foam und haben Bezüge aus super soften Kunstleder.Die aus der Raumfahrt-Forschung stammende, Visko-Komfort-Liegefläche der DoggyBed® Hundebetten ist der Hauptgrund dafür, dass das Liegen und Schlafen auf diesem Hundeschlafplatz bei Ihrem Hund ein Gefühl der relativen Schwerelosigkeit hervorruft.Die Vorteile der Memory Foam Hundebetten liegen in deren Eigenschaft, die Druckpunkte auf ein Minimum zu reduzieren. Dies bedeutet einen geringeren Gegendruck des Materials, was eine bessere Blutzirkulation und wesentlich erholsameres Schlafen für Ihren Hund zufolge hat.Druckschmerzen werden auf der Memory Foam Liegefläche vermieden und die Knochen-Apparate, besonders die Wirbelsäule werden optimal entlastet.Die kleinen Hundebetten von DoggyBed® werden in vielen unterschiedlichen Farben, Formen und Größen gefertigt und angeboten. Dank der hervorragenden Materialien der kleinen Hundebetten von DoggyBed® passt sich das Hundebett ideal der Körperform des Hundes an. Der Hund fühlt sich dank des orthopädischen Hundebetts fast schwerelos. Das Material, das beim kleinen orthopädischen Hundebett zum Einsatz kommt, hat sich auch bei Patienten, die lange liegen müssen oder Probleme mit den Bandscheiben haben, bewährt. Und was für den Menschen gut ist, kann auch für Hunde nicht falsch sein.Auch bei Problemen und den Hüftgelenken und anderen Knochengelenksproblemen, haben sich die bei DoggyBed® Hundebetten und Hundekissen eingesetzten Materialien als äußerst zweckmäßig erwiesen. Wenn Sie kleine Hundebetten für Hunde mit besonderen Ansprüchen suchen, dann sind Sie mit einem Hundebett von DoggyBed® an der richtigen Adresse.



