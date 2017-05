Edle Hundebettchen für kleine Hunde!

Pressemitteilung von DoggyBed & CatBed

Schick und gesund zugleich. Das DoggyBed Soft Style!

(fair-NEWS) Die Firma DoggyBed & CatBed bietet über den Online-Hundeshop <a href="https://www.doggybed.de">www.doggybed.de</a> in Lünen, NRW gefertigte Hundekissen für kleine und XXL-Hunde an.

Diese orthopädischen Hundekissen besitzen eine Liegefläche aus Memory Foam und haben Bezüge aus super soften Kunstleder.



Die aus der Raumfahrt-Forschung stammende, Visko-Komfort-Liegefläche der DoggyBed® Hundebetten ist der Hauptgrund dafür, dass das Liegen und Schlafen auf diesem Hundeschlafplatz bei Ihrem Hund ein Gefühl der relativen Schwerelosigkeit hervorruft.



Die Vorteile der Memory Foam Hundebetten liegen in deren Eigenschaft, die Druckpunkte auf ein Minimum zu reduzieren. Dies bedeutet einen geringeren Gegendruck des Materials, was eine bessere Blutzirkulation und wesentlich erholsameres Schlafen für Ihren Hund zufolge hat. Druckschmerzen werden auf der Memory Foam Liegefläche vermieden und die Knochen-Apparate, besonders die Wirbelsäule werden optimal entlastet.



Das verwendete Kunstleder, original Derbrione® Leatherlook®, hat sehr besondere Eigenschaften, die es hervorragend für Hundekissen-Hundebetten sowie Sitzmöbel geeignet machen. Es ist nun schon über 20 Jahren erfolgreich auf dem Markt.



Die besonderen Eigenschaften unseres Kunstleders sind:



- Kaum von echtem Leder zu unterscheiden.

- Besonders weich und anschmiegsam, wodurch es sich sehr schön anpasst, auch nach intensiven Gebrauch.

- Angenehmer Liege- und Sitzkomfort.

- Sämtliche Oberflächen sind wasserabweisend.

- Ein feuchtes Tuch und eventuell etwas natürliche Seife oder Feinwaschmittel reicht zum reinigen meist aus.

- Umweltfreundlich, enthält keine schädlichen Stoffe.

- Garantiert durch und durch getestet.

- Stark im Gebrauch, da es robust und einfach zu reinigen ist.

- Antiallergisch.

- Vollständig recyclebar, versehen mit einem Ökolabel.



Weitere Informationen finden Sie im Shop: <a href="https://www.doggybed.de">www.doggybed.de</a> Die Firma DoggyBed & CatBed bietet über den Online-Hundeshop <a href="https://www.doggybed.de">www.doggybed.de</a> in Lünen, NRW gefertigte Hundekissen für kleine und XXL-Hunde an.Diese orthopädischen Hundekissen besitzen eine Liegefläche aus Memory Foam und haben Bezüge aus super soften Kunstleder.Die aus der Raumfahrt-Forschung stammende, Visko-Komfort-Liegefläche der DoggyBed® Hundebetten ist der Hauptgrund dafür, dass das Liegen und Schlafen auf diesem Hundeschlafplatz bei Ihrem Hund ein Gefühl der relativen Schwerelosigkeit hervorruft.Die Vorteile der Memory Foam Hundebetten liegen in deren Eigenschaft, die Druckpunkte auf ein Minimum zu reduzieren. Dies bedeutet einen geringeren Gegendruck des Materials, was eine bessere Blutzirkulation und wesentlich erholsameres Schlafen für Ihren Hund zufolge hat. Druckschmerzen werden auf der Memory Foam Liegefläche vermieden und die Knochen-Apparate, besonders die Wirbelsäule werden optimal entlastet.Das verwendete Kunstleder, original Derbrione® Leatherlook®, hat sehr besondere Eigenschaften, die es hervorragend für Hundekissen-Hundebetten sowie Sitzmöbel geeignet machen. Es ist nun schon über 20 Jahren erfolgreich auf dem Markt.Die besonderen Eigenschaften unseres Kunstleders sind:- Kaum von echtem Leder zu unterscheiden.- Besonders weich und anschmiegsam, wodurch es sich sehr schön anpasst, auch nach intensiven Gebrauch.- Angenehmer Liege- und Sitzkomfort.- Sämtliche Oberflächen sind wasserabweisend.- Ein feuchtes Tuch und eventuell etwas natürliche Seife oder Feinwaschmittel reicht zum reinigen meist aus.- Umweltfreundlich, enthält keine schädlichen Stoffe.- Garantiert durch und durch getestet.- Stark im Gebrauch, da es robust und einfach zu reinigen ist.- Antiallergisch.- Vollständig recyclebar, versehen mit einem Ökolabel.Weitere Informationen finden Sie im Shop: <a href="https://www.doggybed.de">www.doggybed.de</a>

Bildinformation: Edles Hundebettchen DoggyBed Soft Style

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundekissen. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf - auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.



Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.



Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

«Edle Hundebettchen für kleine Hunde!»

Schützenstr. 32-3444534 LünenDeutschlandTelefon: 02306-206743Uwe HollerDoggyBed & CatBedSchützenstr. 32-3444534 Lüneninfo@doggybed.de02306-206743Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung