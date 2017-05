Kai Klitzke neuer Direktor Finanzen von Anex Tour und AZUR air

(fair-NEWS)

Düsseldorf,- Zum 01. Mai 2017 hat Kai Klitzke das Finanzresort von Anex Tour und AZUR air übernommen. Er folgt auf Arno Theussen, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Der 50-jährige Klitzke ist seit über 20 Jahren als Finanzexperte in der Touristikbranche tätig und leitete bis 2016 den Finanzbereich der L’TUR Tourismus AG in Baden-Baden. Dort zeichnete er unter anderem für die Resorts Rechnungswesen und Bilanzierung, Controlling, Recht und Vertragswesen sowie Forderungsmanagement verantwortlich. Darüber hinaus war Klitzke Geschäftsführer verschiedener Tochterunternehmen der L’TUR Tourismus AG. In den Jahren 2000 bis 2005 leitete der studierte Wirtschaftsingenieur den Bereich Beteiligungscontrolling bei der TUI Deutschland GmbH.Für den neuen Pausschalreiseveranstalter Anex Tour und die Airline AZUR air wird Kai Klitzke die Verantwortung für den Bereich Financial Analysis, Finanzen und Controlling übernehmen.„Mit Kai Klitzke haben wir einen ausgewiesenen Finanzexperten mit hoher touristischer Expertise und vielen Jahren Konzernerfahrung an Bord geholt. Vor allem in der Entwicklung und Umsetzung der strategischen Unternehmensplanung und dem Aufbau der Finanzprozesse setzen wir auf seine langjährige Erfahrung“, so Hakan Baker, Geschäftsführer von Anex Tour.Über AZUR air:Das Unternehmen gehört der Niederländischen Holding NW International BV mit Sitz in Amsterdam. Die Airline wurde zeitgleich mit dem Pauschalreiseveranstalter Anex Tour GmbH gegründet, um die Expansionspläne zu unterstützen. Zunächst werden zwei Boeing 767-300ER für jeweils 334 Passagiere am Heimatflughafen Düsseldorf stationiert, wo auch zurzeit eine eigene Technik-Station zur Wartung aufgebaut wird. Von der NRW-Hauptstadt sowie von Berlin sind Direktflüge unter anderem ab Juli 2017 Punta Cana geplant. Für die Technik, das Cockpit und den Kabinenservice zeichnen erfahrene deutsche Airliner verantwortlich. Das operative Management wird vom langjährigen Branchenexperten Peter Wenigmann geleitet.



Bildinformation: Kai Klitzke neuer Direktor Finanzen von Anex Tour und AZUR air