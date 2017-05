Natura Vitalis mit weltweit einzigartigem Hyaluronsäure-Produkt

(fair-NEWS)

Eine schöne, frische und gesunde Haut ist ein echtes Markenzeichen für einen Menschen und sorgt für Attraktivität. Wenn das größte Organ des Körpers faltenfrei ist und jugendlich wirkt, hat das viele positive Effekte auf Gesundheit und Wohlbefinden. Ein sehr wirksames Mittel, um die Hautgesundheit zu fördern, ist Hyaluronsäure. Sie ist Hauptbestandteil des zwischen den Hautzellen liegenden Füllmaterials (Bindegewebsmatrix) und stützt unter anderem die Collagenfasern. Ferner liefert sie dem Collagen, das für die Elastizität der Haut verantwortlich ist, wichtige Nährstoffe, hält es feucht und elastisch.Natura Vitalis ( www.naturavitalis.de ), einer der führenden Hersteller natürlicher Nahrungsergänzungsmittel und Vitalstoffe aus Essen, hat jetzt ihr legendäres Anti-Aging-Produkt Hyaluronsäure MM neu entwickelt. Es basiert auf den Hyaluronsäurekapseln, die das Essener Unternehmen seit 2010 anbietet und bereits mehrere Millionen Mal verkauft hat. "Ein Grund für die Begeisterung bei Millionen von Anwendern ist unter anderem die Tatsache, dass wir ausschließlich die beste medizinisch-/pharmakologische Qualität nutzen. Unsere Qualität wird auch bei Implantaten und Injektionen eingesetzt. Bei unserem Produkt werden die absolut hochwertigen Hyaluronsäuremoleküle, in einem speziellen, sehr aufwendigen Verfahren, in klitzekleine Mikropartikel verarbeitet. Dafür steht das Kürzel "MM": "Mikro-Molekular", also mikrofein. Der Vorteil ist, dass jede einzelne Hautzelle jetzt viel mehr von der verjüngenden Hyaluronsäure aufnehmen kann", sagt Natura Vitalis-Gründer Frank Felte. Das Ergebnis sei deshalb deutlich sichtbar: Fältchen und Falten würden viel stärker gemindert, die Haut werde deutlich besser aufgepolstert."Momentan gibt es derzeit auf dem gesamten Markt keine Hyaluronsäurekapseln, die bioverfügbarer sind als unser neues Produkt MM", fügt Marco Caspari hinzu. Der Wuppertaler Heilpraktiker ist aktueller TV-Moderator und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Natura Vitalis. Die Bioverfügbarkeit eines Stoffes gibt an, wie schnell und in welchem Umfang er aufgenommen wird und am Wirkort zur Verfügung steht. "Weil herkömmliche Produkte eine größere Molekülmasse besitzen, wandert bedeutend weniger Hyaluronsäure in die Hautzellen als mit unserem Hyaluronsäure-Produkt MM. Ein großer Teil landet dann eben auch in den Knorpeln und Gelenken, denn diese benötigen ebenfalls Hyaluronsäure. Der fantastische Beauty-Effekt bleibt folglich teilweise auf der Strecke. Durch unsere neuen Mikro-Hyaluronsäuremoleküle wandert jedoch erheblich mehr in die Hautzellen." Damit werde der nachhaltige Erfolg der Hyaluron-Behandlung gestärkt.Laut Frank Felte sei das neue Produkt im Bereich der Nahrungsergänzung einzigartig. "Nirgends sonst ist das Hyaluron in jedem einzelnen Pressling so stark dosiert vorhanden. Die hohe Dosierung ist ein extrem wichtiger Punkt, denn leider werden auf dem Weg durch den Magen rund 40 Prozent der Hyaluronsäuremoleküle zerstört. Der Grund: Sie sind extrem empfindlich gegenüber der aggressiven Magensäure. Deshalb haben wir die bisherigen Kapseln durch Hyaluronsäure-Presslinge mit einer revolutionären, neuen Freisetzungstechnologie ersetzt. Die Hyaluronsäuremoleküle werden nämlich erst im Dünndarm freigesetzt und sind somit vor der aggressiven Magensäure geschützt. Weltweit sind wir derzeit die einzige Nahrungsergänzungsfirma, die diese bahnbrechende Technologie anbieten."Mit den Milliarden von mikrofeinen Hyaluronsäuremolekülen in jedem einzelnen Pressling werde in jeder Hautzelle die höchstmögliche Hyaluronsäure-Konzentration erzielt, sagt Marco Caspari. "Das Ergebnis ist eine deutlich sichtbare Faltenreduktion, Aufpolsterung und Hautstraffung. Linien und Mimikfalten werden ebenfalls sehr gut sichtbar reduziert."



Bildinformation: Hyaluronsäure MM-Presslinge sind ein neues hochdosiertes Produkt aus dem Hause Natura Vitalis.