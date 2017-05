Veranstaltungstipp: Youngster und Oldtimer geben sich die Ehre

(fair-NEWS)

Am Samstag, dem 20. und Sonntag, dem 21. Mai heißt es wieder herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür bei der <a href="www.profiroll.net">Profiroll Schuricht GmbH</a> in Veitshöchheim. Zu Gast sind die Veitshöchheimer Turnerinnen. Am Samstag zeigen sie ab 14 Uhr ihr Können auf dem Firmengelände.Zum Boxen- und Fotostopp treffen sich die Klassiker des 1. Veitshöchheimer Oldtimertreffens am Sonntag von 14 bis 15 Uhr bei Profiroll.Für beide Tage ist Sonnenschein gebucht. Für die jungen Gäste gibt es ein umfangreiches Kinderprogramm. Für das leibliche Wohl ist von morgens bis abends bestens gesorgt. Die Ausstellung ist geöffnet. Das Team um Barbara und Daniel Schuricht berät am Samstag zu Insektenschutz, Rollläden, Jalousien, Markisen und innenliegendem Sonnenschutz. Bitte beachten! Am Sonntag ist keine Beratung und kein Verkauf.Unterstützt wird der Tag der offenen Tür vom Verkehrs- und Gewerbeverein Veitshöchheim und dem Oldtimerstammtisch Würzburg.<a href="www.profiroll.net">www.profiroll.net</a>



Bildinformation: www.profiroll.net