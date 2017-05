Exklusives DoggyBed mit orthopädischer Liegefläche

(fair-NEWS)

Das Unternehmen DoggyBed&CatBed hat sich auf die Entwicklung und Produktion von orthopädischen Hundekissen und orthopädischen Katzenkörben spezialisiert. Der überwiegende Umsatz wird jedoch durch die orthopädischen Hundekissen der Serie Medical Style Plus erwirtschaftet.Serie Medical Style Plus in 6 GrößenViele Wettbewerber haben dieses Modell nachbauen lassen, die Texte übernommen und so die Optik dieses Modelles publik gemacht. Heute werden die orthopädischen Hundekissen Medical Style Plus unter der "Marke DoggyBed" in Europa, den USA und Japan vertrieben. Die Nachfrage nach diesem Modell steigt stetig, da die Qualität der verarbeiteten Materialien extrem hoch und die orthopädische Wirkung für Hunde enorm ist.Besonderheiten im Detail:Die großen Modelle sind für Hunde bis 100kg geeignet. Die Nähte der Bezüge sind 2-fach vernäht. Das Unternehmen gibt eine Garantie von 5 Jahren gegen das Durchliegen.Um auch kleineren Hunden gerecht zu werden, wurde diese Serie in den letzten Monaten um 3 kleine Medical Style Plus erweitert. Dies macht Sinn, da bereits etliche kleine Hunderassen mit Knochenproblemen behaftet sind. So können auch kleine Hunde optimal entspannen.Die Optik des orthopädischen Hundekissen Medical Style Plus passt harmonisch zu jeder Möblierung. Auch dies ist letztlich ein weiterer Grund für den stetigen Verkaufserfolg.Wer in ein DoggyBed aus elastischem Viskoschaum investiert, kauft mehr als nur ein Hundekissen: Das Material passt sich dem Körper des Tieres an und sorgt damit für Druckentlastung, Muskelentspannung, Schmerzlinderung und Durchblutungsförderung.Wie funktioniert das?Das Material reagiert individuell auf Körperwärme und entlastet den gesamten Knochenapparat sowie Muskeln und Gelenke wirkungsvoll. Das Tier schläft in seinem DoggyBed Hundekissen daher wesentlich entspannter als auf Watte, Latexflocken, EPS-Kügelchen, Kugelfasern, Viskoflocken oder anderen herkömmlichen Füllungen.Entspannt ist in diesem Fall auch gesund: Die orthopädischen Hundekissen aus Visko-Schaumstoff eignen sich optimal zur Vorbeugung und Linderung bei Arthrose und Arthritis, Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen sowie bei Rheuma, Übergewicht, nach Operationen oder generell bei älteren Hunden.Die Wirkung ist dabei erprobt und erwiesen - und zwar am Menschen: Als "memory foam" wurde der viskoelastische Schaumstoff zuerst in der Raumfahrt eingesetzt.Ergänzende Informationen zum Unternehmen und über die Produkte finden Sie in unter: <a href="https://www.doggybed.de"> www.doggybed.de</a>



Bildinformation: DoggyBed Medical Plus