Roland Rube und Ariane Kranz On Air: We Got Love

In der aktuellen Sendung "On Air" informieren die Moderatoren Roland Rube und Ariane Kranz über das Comeback-Album der Kelly Family - gewürzt mit Interviewtakes von Patricia Kelly.(Universal Music) Goldverleihung für ihr Album "We Got Love" krönt überwältigendes Comeback Wochenende. Nachdem die Comeback-News von THE KELLY FAMILY draußen war, gab es für die Fans in ganz Europa, kein Halten mehr. Aus dem Comeback-Konzert, das THE KELLY FAMILY am 19.05. mit ihren Fans feiern wollte, wurde ein ganzes Wochenende, denn innerhalb von vier Tagen wurden drei aufeinanderfolgende Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle ausverkauft.Die Westfalenhalle wurde am vergangenen Wochenende, nach 1994, erneut zum Mekka der treuen aber auch neu-gewonnen Kelly Anhänger. Trotz des Regens am ersten Tag strömten sie zur Westfalenhalle und harrten aus, bis sich die Tore endlich öffneten. 1994 buchten die damaligen Straßenmusiker die Halle noch auf eigenes Risiko und gaben eines der emotionalsten und mitreißendsten Konzerte, die dort je stattfanden. Und zwar vor 17.000 Menschen. Ausverkauft! Ein Jahr später füllten sie dieselbe Halle sogar neun Mal.Angelo, Jimmy, Joey, John, Kathy, und Patricia Kelly sowie "Special Guest" und Gründungsmitglied Paul Kelly präsentierten ein Feuerwerk ihrer großen Hits, wie "I can´t stop the love", den sie symbolisch wie schon vor 20 Jahren als Opener setzten, gefolgt von "Why Why Why", "An Angel", "Nanana", "Fell in Love with an Alien", "Who"ll come with me" um nur ein Paar zu nennen und rundeten das Programm mit neuen Songs wie "We Got Love", "Keep on singing" oder auch "Brothers and Sisters" ab. Von der ersten Minute an, stand das Publikum Kopf und die Halle füllte sich mit einer unbeschreiblichen Energie ...Die Verbundenheit ihrer Fans, die der musikalischen Ausnahmefamilie über die Jahre die Treue gehalten hat, rührte die Kellys sichtlich. Sie nahmen die Auszeichnung als Anlass, ihrem Label und ihren großartigen Partnern, aber vor allem auch dem Publikum, und damit ihren treuen Anhängern, in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle zu danken. Die Begeisterung um das Comeback-Album ist weiter ungebrochen. Mit "We Got Love" haben die Kellys nahtlos an ihre legendären Zeiten angeknüpft, und man darf gespannt auf alles sein, was noch kommt."Die Kelly Family ist ein Phänomen in der Europäischen Musiklandschaft", freute sich Joe Chialo (Managing Director AIRFORCE1 Records) über den Erfolg des neuen Albums. "Dass wir nun gemeinsam einen musikalischen Weg weitergehen können, der schon einmal Millionen von Menschen begeistert und berührt hat, empfinden wir alle als großes Privileg."(Quelle/Text: Universal Music)



Bildinformation: Roland Rube und Ariane Kranz On Air: Kelly Family