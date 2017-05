Pressemitteilung von audioway MUSIC & MEDIA

Annemarie Eilfeld mit Motivationshymne

(fair-NEWS) (Megamix) Annemarie Eilfeld gilt als die "Lady GaGa des deutschen Schlagers". Jung, frech, facettenreich und eine Stimme, die sofort ins Ohr geht. Diesen Sommer sorgt sie mit ihrer neuen Hit-Single "HOCH HINAUS" für einen echten Ohrwurm. Der eingängige Refrain versprüht bereits beim ersten Hören gute Laune und eine positive Energie, die selbst den letzten Tanzmuffel nicht stillstehen lässt. ...



"Mit Hoch hinaus habe ich mir selbst die ultimative Motivationshymne geschenkt, egal wie steinig und holperig der Weg des Lebens manchmal sein kann, ich versuche immer mit einem Lächeln aufzustehen. Es gibt ja zum Glück die Familie und Freunde, die mich immer wieder anspornen und einem den Mut geben das Beste aus sich herauszuholen.", so Annemarie über ihren neuen Song.



(Quelle/Text: Megamix)



Bildinformation: Roland Rube und Ariane Kranz On Air: Annemarie Eilfeld

Das Portfolio von audioway MUSIC & MEDIA beinhaltet unter anderem das Produzieren von Medieninhalten, wie z.B. O-Töne, Interviews und Radio Shows - aktuell das Sendeformat "On Air" mit Roland Rube & Ariane Kranz. In der Radio Show "On Air" werden überwiegend Inhalte aus der Entertainmentbranche präsentiert. In Rundfunk und TV laufen erfolgreiche Themen von audioway, wie z.B. die Titel "Wenn ich mich verlieb", "Caipirinha", sowie "California Sunshine" und "Jeder kleine Schritt".

«Roland Rube und Ariane Kranz On Air: hoch hinaus»

