Pressemitteilung von Zahnarztpraxis Dr. Liermann

Informationsabend in Köln zum Thema Zahnzusatzversicherung am 13. Juni 2017

"Gesunde Zähne - ohne finanzielle Lücken!" - In unserer Zahnarzpraxis in Köln - Beginn 18:00 Uhr

(fair-NEWS) Sehr geehrte Patienten & Interessenten,



gesunde Zähne kann jeder haben. Gerade wenn Sie Ihre Versicherung dabei optimal unterstützt. Clever ist, wer rechtzeitig vorsorgt.



Am 13. Juni 2017 um 18:00 Uhr klären wir in unserer Zahnarztpraxis im Rahmen einer unverbindlichen Informationsveranstaltung über die Möglichkeiten auf, die Ihnen eine Zusatzversicherung bietet. Finden Sie mit uns die Versicherungsform, die Ihren Wünschen und Ihrem Bedarf entspricht.



- Wo unterscheidet sich der Leistungsumfang der Versicherungen?

- Lohnt sich eine Zahnzusatzversicherung für mich, kurz- und langfristig?



Wir leiten Sie durch den Urwald der Tarife und Leistungen und erläutern, worauf zu achten ist.

Sie wünschen sich gesunde Zähne ohne finanzielle Lücken, dann freuen wir uns über Ihre Teilnahme.

Wir bitten um Ihre Voranmeldung und freuen uns auf Sie und Ihre Fragen!



Referentin: Frau Bengel, Gabriele (to:dent.ta)

Veranstaltungsort: Zahnarztpraxis Dr. Liermann, Hohenstaufenring29-37, 50674 Köln

Zeit: 18:00 Uhr

Dauer: ca. 1 Stunde



Es grüßt Sie

Bildinformation: Informationsabend in Köln zum Thema Zahnzusatzversicherung am 13. Juni 2017

Zahnarztpraxis Dr. Liermann in Köln. Der Weg zu schöneren Zähnen.



Die Zahnarztpraxis verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Prophylaxe, Zahnerhaltung, Laser-Zahnheilkunde, Implantologie, DIR®-Diagnostik, Kiefergelenksdiagnostik und- therapie und Ästhetischen Zahnmedizin (z. B. Bleaching, Veneers und Zahnersatz). In der modernen und fortbildungsorientierten Zahnarztpraxis erwartet Sie ein erfahrenes Team, das sich mit viel Begeisterung, Können und Engagement für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden einsetzt.



Das Praxisteam freut sich auf Ihren Besuch!

