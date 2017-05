Roland Rube und Ariane Kranz On Air: Bonnie & Clyde

(fair-NEWS)

Fantasy ist in Feierlaune. In der aktuellen Sendung "On Air" informieren die Moderatoren Roland Rube und Ariane Kranz über das neue, erfolgreiche CD-Album " Bonnie & Clyde", gepaart mit Interviewtakes des Schlager-Duos.(SMA/Ariola) 20 JAHRE Fantasy - welch ein Jubiläum! Das erfolgreichste Duo des neuen deutschen Schlagers befindet sich mitten im Geburtstagsjahr und hat allen Grund zum Feiern: Das neue Fantasy-Album "Bonnie & Clyde", welches am 07. April veröffentlicht wurde, stieg sofort auf Platz 1 der von GfK Entertainment erhobenen Schlagercharts, sowie auf Platz 3 der ...offiziellen deutschen Albumcharts ein. Die gleichnamige Single behauptete sich fünf (!) Wochen auf Platz 1 der Airplay-Charts Konservativ Pop - das ist die absolute Bestmarke für Fantasy. Auch in diesem Jahr waren Freddy Malinowski und Martin Hein wieder für den ECHO nominiert, und die EINS der Besten räumten sie auch noch ab! Es könnte also kaum besser laufen.Fantasy sind auf der nächsten Ebene ihrer beeindruckenden Karriere angekommen. Zeit diese Erfolgsepoche mit einer brandneuen Single anzureichern. Die Entscheidung, welche es werden sollte, war schnell getroffen: "Ich brenn durch mit dir (Berlin)" - der musikalische Roadmovie aus dem Album "Bonnie & Clyde". Der Song, komponiert und getextet von Freddy Malinowski, kombiniert spannende Elemente: zurückhaltenden, aber hochemotionalen Gesang, einen tanzbaren Beat und eine Sehnsuchtsstory, die sich wohl jeder vorstellen kann - die Flucht aus dem tristen Alltag nach dorthin, wo das Leben pulsiert. "Ich brenn durch mit dir (Berlin)" geht am 12.05.2017 an die Radiostationen.20 JAHRE Fantasy - Wie fühlt es sich denn nun an, dieses Jubiläum? Freddy: "Die Reifezeit macht sich bemerkbar. Man spricht ja immer von dieser berühmten Gelassenheit - ich kann inzwischen sagen: sie kam wirklich!" Warum auch nicht - schließlich nennen Fantasy acht Gold-, vier Platin- und einen Dreifach-Gold-Award ihr Eigen. Weit mehr als 1 Million Tonträger haben sie im Laufe ihrer Karriere verkauft. Fünfmal wurden sie für den ECHO nominiert ...(Quelle/Text: SMA/Ariola)Auf der Internetseite www.audioway.de finden Sie Informationen zu den "On Air"-Sendezeiten, Erstausstrahlungen und Wiederholungen.audiowayMUSIC & MEDIARoland Rube & Ariane KranzPostfach 15010710663 BerlinGermany+49 (0)30 80205848



Bildinformation: Roland Rube und Ariane Kranz On Air: Fantasy