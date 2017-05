Kapitalanlage Hamburg Service-Wohnen oder Pflegeappartement?

(fair-NEWS)

Für Senioren ist barrierefreier Wohnraum wichtig. Wie das in Berlin ansässige Forschungsunternehmen Prognos AG mitteilt, beläuft sich der Investitionsbedarf im Segment "altersgerechtes Wohnen" bis 2030 auf bis zu 50 Milliarden Euro. Grundlage der Schätzung ist der Wohnungsbedarf in Höhe von 2,9 Millionen Einheiten. Terragon geht sogar von 5 Millionen Einheiten aus. Gegenwärtig sind nur etwa drei Prozent der bestehenden Wohnungen in Deutschland alters- und behindertengerecht ausgestattet. Das heißt: keine Treppen und Schwellen, bodengleiche Duschen, ebener Zugang zum Balkon.Demografiefeste Wohnungen sind für Anleger eine gute Investitionsgelegenheit: Denn deutschlandweit gibt es ein Unterangebot an barrierefreien Wohnungen. Aktuell werden nur vier bis fünf Prozent der Neubauwohnungen barrierefrei gebaut. Das ist viel zu wenig, wenn man bedenkt, dass es derzeit 3,7 Millionen Senioren mit Bewegungseinschränkungen gibt, für die 2,1 Millionen altersgerecht ausgestattete Wohnungen fehlen.Trautes Heim - Glück allein. Doch was, wenn die eigenen vier Wände zur Last werden, da sie den Ansprüchen im hohen Alter nicht mehr genügen? Die Lösung: ASB Service-Wohnen "Vierlanden" (24-Stunden-Betreuung).Die herausragenden Merkmale:Begehrte Lage am Top-Standort Hamburg50 Senioren-Wohnungen mit Service vom ASB HamburgService-Wohnungen sind flexibelBarrierefreie Wohnungen mit Balkon, Aufzug und Gemeinschaftsflächen (TG-Stellplatz auf Wunsch)Wachstumsmarkt Service-Wohnen mit großer Nachfrage in Hamburg (Warteliste vom ASB)Gefragte Architektur mit durchdachten GrundrissenErfahrener Partner IMMAC, Marktführer für SozialimmobilienErfahrenes BauunternehmenGünstige KFW-Finanzierung möglich (100.000 EUR + 5.000 EUR Tilgungszuschuss)Finanzierungspartner stehen zur VerfügungFertigstellung 2017Erfahrenes Management AA+ "Sehr gut"Auszeichnung: Deutscher Beteiligungspreis 2016 Top-Innovatives Produkt "Vierlande"Der Verkauf erfolgt provisionsfrei!Weitere Informationen: www.seniorenbetreutes-wohnen.de oder www.service-wohnen-bergedorf.de Telefon 0800 22 100 22 gebührenfrei



