Wo andere Urlaub machen

(fair-NEWS) Der Arbeitshektik entfliehen - diesen Wunsch hegen viele Gestresste. Doch verdrängt der Stress des Arbeitsalltags diesen Wunsch nach mehr Freizeit schneller, als der Wunsch realisiert werden kann. Gründe sind eher in der eigenen Entscheidungsmüdigkeit zu sehen. - Dabei stehen die Chancen, sein Leben zu ändern, sehr gut. Urlaubsregionen in der Nähe turbulenter Großstädte locken mit Grundstücken und Häusern in reizvollen Urlaubsregionen. Alle Größen werden zu kalkulierbaren Preisen angeboten.



Eines dieser Häuser steht in Regen, im Bayerischer Wald. Das sofort beziehbare Objekt, ein freistehendes Wohnhaus in Nord-/Südlage, liegt in bevorzugter Wohnlage von Regen. Zum Grundstück (ca. 700 qm) gehört ein pflegeleichter Garten, der zur Südseite mit Blick auf die idyllische Stadt Regen und die angrenzenden Wälder und Wiesen bis zur Burgruine Weissenstein ausgerichtet ist.



Das Objekt ist in einem sehr gepflegten Zustand und überzeugt mit seiner überaus großzügigen Raumaufteilung, die keine Wünsche - auch für Familien - offen lässt. Bisher wurde das Haus als Einfamilienhaus genutzt.



Die Wohnung im OG hat ca. 106 m² Wfl. mit großem lichtdurchflutetem Wohn-/Esszimmer (ca. 50qm). Eine große Fensterfront zur Südseite besticht mit einem unverbaubarem Blick in den Garten und auf Regen hinunter. Außerdem befinden sich im OG zwei separate Zimmer, die als zwei Arbeitszimmer bzw. Kinderzimmer bzw. Schlafzimmer genutzt werden können.



Die UG-Wohnung mißt ca. 80 qm. Zu ihr gehört ebenfalls eine großzügige Küche und zwei separate geräumige, lichtdurchflutete Zimmer, die als Arbeits-/Schlaf-/Wohnzimmer oder Kinderzimmer genutzt werden können. Alle diese Zimmer liegen zur Südseite.



<a href="https://www.immobilienscout24.de/expose/95383676">Mehr Informationen zum dem Objekt mit Bauplänen stehen im Web</a>.