Neues Ferienhaus direkt vor Sylt zu vermieten

In Humptrup (Nordfriesland), abseits von Hektik und Trubel, liegt das neuwertige und stilvolle Objekt "Hyggehus" in einer ruhigen Wohnlage, vor den Toren Dänemarks, auf einem schön eingewachsenen Grundstück. Ein großzügiges Ferienhaus mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern, einer neue modernen Einbauküche mit Sitzplatz, Esszimmer und Wohnbereich mit einem 40 Zoll (102 cm) Full HD LED Fernseher, Stereo-Anlage mit Amazon Echo. Das gemütliche Haus steht auf einem 500 qm großem Grundstück. Der Blick von den einzelnen Räumen in den Garten erfreut das Auge. Auf der ruhigen Terrasse kann man den Garten genießen. Zum Haus gehören außerdem zwei PKW-Stellplätze. Wir würden uns freuen, Sie als Gast in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Zusätzlich erhalten Sie bei Ihrer Ankunft eine kleine Überraschung!Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Nordfriesland. Nicht zuletzt deshalb zählt der Kreis zu den beliebtesten Urlaubsregionen der Bundesrepublik. Ob auf der mondänen, bei deutscher und internationaler Prominenz beliebten Insel Sylt, auf den ursprünglicheren Nachbarinseln Föhr, Amrum und Pellworm oder den beschaulichen Halligen - einen Traumurlaub kann man in Nordfriesland vielerorts verbringen, und das nicht nur in den warmen Sommermonaten. Freunde des Golfsports finden in kurzer Entfernung in landschaftlich reizvoller Umgebung am Rande des Langenberger Forstes den vorbildlichen 18-Loch-Golfplatz Hof Berg. Ein weiterer Golfplatz befindet sich in Dänemark (Tønder) in unmittelbarer Nähe zum Hyggehus www.tondergolfklub.dk Flensburg die maritime Stadt erwartet Sie. Ein Blick über die Flensburger Förde ist einfach traumhaft. Die Skyline von Flensburg und die zahlreichen weißen Segelboote, die vor dem Wind kreuzen, geben dem Betrachter ein maritimes Flair. In Flensburg lässt es sich herrlich shoppen und flanieren oder Sie setzen sich in eines der vielen Straßencafes oder Restaurants am Wasser. Besuchen Sie die Restaurants in Sonwik direkt am Yachthafen mit Meerblick "La Vela (Spanier)" oder "Odore del Mare (Italiener)".Erleben Sie die Vorteile in einer der schönsten Regionen Deutschlands. Die Landschaft, die der große deutsche Expressionist Emil Nolde wie kein anderer in seinem künstlerischem Werk mit seiner Rauheit, Lieblichkeit und Farbenpracht konserviert hat. Besuchen Sie das Nolde-Museum mit dem neuen Nolde-Cafe Seebüll. Ein großes Kulturprogramm und Konzerte gibt es auch im Charlottenhof in Klanxbüll.Ausflug nach DänemarkSehenswert ist auch das romantische Städtchen Tønder (10 Minuten vom Hyggehus entfernt) an der Westküste. Viele nutzen das grenznahe Städtchen gerne zum Einkaufsbummel und besucht gerne die vielen Antiquitätenhändler z.B. in Tønder oder Møgeltønder. Man spricht in Tønder sehr gutes Deutsch. Die Stadt Sønderborg an der Ostküste sowie die Insel Rømø mit einem der längsten Sandstrände Europas sind nicht weit entfernt. Bis zur Insel Rømø sind es nur ca. 50 km romantische Autofahrt an der Küstenstraße entlang. Weiteres Wissens- und Sehenswertes aus dem Land der glücklichen Dänen >> hierHygge kommt aus dem Dänischen und Im Deutschen bedeutet "Hygge" so viel wie "Gemütlichkeit" oder "Geborgenheit". Manche beschreiben Hygge als einen geselligen Abend mit guten Freunden, warmem Kerzenlicht, sanfter Musik, leckerem Essen und angenehmen Gesprächen auf einer gemütlichen Couch. Hygge macht die Dänen zum glücklichsten Volk. Hygge(hus) tut jedem gut!Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Sylt. Nicht zuletzt deshalb zählt die Insel zu den beliebtesten Urlaubsregionen der Bundesrepublik. Dass Sylt Deutschlands - teuerstes Pflaster ist, wissen mittlerweile wohl die meisten. Doch was macht Sylt so besonders? Sylt ist die Insel der Kontraste. Reetdachhäuser auf kleinen Warften, schmale Straßen und endlose Sandstrände, Wattenmeer und Heidelandschaften. Nightlife und Party, exklusives Shopping, Hier trifft man im Sommer die Münchener, Düsseldorfer und Hamburger Schickeria, die sich im Winter in St. Moritz oder Kitzbühel befindet. Doch auch der internationale Jetset aus der Schweiz oder aus Frankreich gehört dazu. Der Trend nimmt immer mehr zu, auf dem Festland ein schönes Feriendomizil buchen und mit dem Zug von Klanxbüll auf die insel fahren, schön genießen und abends mit dem Zug wieder zurück ins gemütliche Hyggehus. Der letzte Zug fährt um 1:00 Uhr von der Insel aufs Festland (bis nach Klanxbüll ca. 15 Minuten).



