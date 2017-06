Ihre Zahnarztpraxis in Weinsberg - Zahnarzt Dr. Thomas Weber

(fair-NEWS)

Die Philosophie unseres Praxisteams in Weinsberg: Wir möchten Sie begeistern durch eine hochwertige Zahnmedizin und konsequente Prophylaxe - für Ihr strahlendes Lächeln und die Steigerung Ihrer Lebensqualität. Durch Qualitätsmanagement und Zertifizierung unserer Prozesse sorgen wir für Transparenz und Sicherheit - und für zufriedene Patienten. Unsere DIN EN ISO 9001-Zertifizierung steht für Behandlungsqualität auf dem neuesten Stand und höchsten Niveau.Zufriedene Patienten sind unser Ziel - Das sagen unsere Patienten über unsere Praxis:Herr B, 50 Jahre: "Früher musste bei jedem Zahnarztbesuch etwas behandelt werden, seit ich die Prophylaxe mache, ist Ruh!"Frau M, 50 Jahre: "Ich bin froh, dass ich bei Ihnen gelandet bin, denn sonst hätte ich meine Zähne verloren."Frau S, 36 Jahre: "Ich bin so zufrieden hier, da nehme ich die lange Anfahrt gerne in Kauf".Herr R, 49 Jahre: "So gut hat mir auch noch nie jemand die Fresse poliert!"Herr F., 61 Jahre - Patient fährt etwa 50 Minuten zu uns in die Praxis wegen der Solo-Prophylaxe. "Wenn ich schon früher so gut behandelt worden wäre, hätte ich heute bessere Zähne."Unsere <a href="http://drthomasweber.de/">Zahnarztpraxis in Weinsberg</a> bietet Patienten eine große Bandbreite moderner Behandlungsverfahren die wir in unser bewährtes Leistungsspektrum integrieren und unsere Prozesse als fortbildungsorientierte Zahnarztpraxis auch künftig stets hinterfragen und optimieren werden. Leistungsbausteine unserer Praxis sind unter anderem: Implantate, Ästhetik, Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Laser- & Lachgas-Therapie.Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserer Weinsberger Zahnarztpraxis.Ihr Praxisteam Dr. Thomas Weber



