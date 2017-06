Schlank Mixer – Basenmittel bringen sauren Körper in Form

(fair-NEWS)

Pommes, Currywurst, Hamburger, Fast Food und Chips, Süßes & Co haben ihre bösen Schattenseiten: sie machen nicht nur dick, sondern auch müde und träge. Durch den Überfluss an Fetten, Zucker und giftigen Zusatzstoffen wird der Stoffwechsel regelrecht lahmgelegt. Erschöpfung, Müdigkeit, Stressanfälligkeit, mangelnde Konzentrationsfähigkeit und Übergewicht sind die bekanntesten Folgen. Bei dieser Überflutung mit Giftstoffen aus der Nahrung kommt das Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper mächtig durcheinander. Der Körper wird regelrecht sauer.Ein saurer Körper wird krankBei einem ständigen Säurenüberschuss greift unser Körper auf seine Mineralstoff-Reserven zurück, um die Säuren zu neutralisieren. Wichtige Mineralien wie Calcium, Magnesium oder Kalium werden dem Körper, z.B. den Knochen und Geweben, so entzogen, was man letztlich deutlich spüren kann. Man fühlt sich matt und regelrecht ausgelaugt. Auf Dauer können sich sogar ernsthafte Beschwerden einstellen: die Knochen tun einem sprichwörtlich weh und die Glieder schmerzen.Basenreiche Lebensmittel machen gesundDas Übersäuerungs-Dilemma kann man recht einfach stoppen, indem man möglichst viele basenreiche Lebensmittel verzehrt. Viel Gemüse, Obst, Vollkorn und Mineralwasser helfen dabei, die Säuren im Körper abzubauen und damit die Fettspeicherung zu reduzieren. Auch spezielle Kräuter-Tees mit z.B. Löwenzahn, Brennnessel und Birkenblättern unterstützen den Körper bei der natürlichen Entgiftung.Basenkur mit MineralienIn manchen Fällen kann sogar eine Basenkur hilfreich sein. In Drogerien, Apotheken und Reformhäusern werden spezielle Basenpulver und -tabletten angeboten. Im besten Falle enthalten diese Mittel eine hochwertige Mischung aus Mineralstoffen in Citrat-Form. Über die richtige Verwendung hält man sich an die Packungsbeilage oder lässt sich in der Apotheke beraten. Weitere Informationen über Basenmittel finden Sie im Buch SCHLANK MIXER von Vanessa Halen.Weitere Informationen zum Buch SCHLANK MIXER, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagtDer neue Ratgeber von BoD-Bestseller-Autorin Vanessa HalenISBN 978-3-7412-2820-996 Seiten – 11,95 EuroVerlag:Books on DemandIn de Tarpen 4222848 NorderstedtTelefon: 040-534335-0Rezensionsexemplar: presse@bod.deKontakt und Presseanfragen: vanessa.halen@web.deVanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher:Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)Gesundheit, Schönheit, Medizin, Ratgeber, Schönmacher, Schlank-Pusher, BioAging, Jungmacher, Oxy-Medizin, Hochfrequenz, Therapie, Schlank Mixer, Smoothies, Slimmies, Anti-Aging, Falten, Haarausfall, Glatze, Wechseljahre, Potenz, Ernährung, Übergewicht, abnehmen, schlank, Diät, Rezepte, Lifting, Cellulite, Altersflecken, Hautstraffung



Bildinformation: SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagt – von Vanessa halen