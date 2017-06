(fair-NEWS)

Obst aus fernen Ländern wird immer beliebter. Es bietet außergewöhnliche Aromen, saftiges Fruchtfleisch, schöne Farben und macht jeden Salat, Dessert oder Torte zu einem Hingucker.Und nicht nur das. Die meisten dieser Früchte stecken voller wertvoller Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe. Jeder gut sortierte Einkaufsmarkt führt inzwischen exotisches Obst.Rezepttipp: Ananas-Pfanne (© Vegetarischer Genuss – Quer Beet, Britta Kummer)1 frische Ananas1 Süßkartoffel1 Möhre1 Zucchini3 EL Mandestifte1 TL flüssiger Honig4 - 5 EL flüssige Sahne1 EL Creme fraiche1 TL Sojasoße2 - 3 EL Olivenöl1 - 2 TL Currypulver½ TL Paprikapulver (süß)1 Prise CayennepfefferDas Fruchtfleisch der Ananas herausschaben und dann in Würfel schneiden. Süßkartoffel schälen und in Würfel schneiden. Möhre schälen und in feine Scheiben schneiden. Zucchini waschen und in Stifte schneiden.Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Gemüse sowie die Kartoffelwürfel darin andünsten. Sahne, Creme fraiche, Sojasoße und Honig zufügen, aufkochen und bei schwacher Hitze ca. 10 - 15 Minuten köcheln lassen. Mit Curry- und Paprikapulver sowie Cayennepfeffer würzen.In einer zweiten Pfanne ohne Zugabe von Fett die Ananaswürfel und Mandelstifte anrösten und mit dem Gemüse vermischen.Beschreibung des Buches:Von wegen, vegetarisches Essen ist langweilig. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig und interessant die vegetarische Küche sein kann.Wie der Name „Vegetarischer Genuss - Quer Beet" schon verrät, finden Sie hier zahlreiche und abwechslungsreiche Rezepte für jeden Geschmack.Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die einen großen Reiz hat und mal andere Geschmackserlebnisse bietet.Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.Guten Appetit!Über die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



