Fußballspaß für Kids am Weissenhäuser Strand

(fair-NEWS)

1. Juni 2017 - In einem Monat, am 3. Juli 2017, startet im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee die Manni Kaltz Fußballschule für Kids zum 2. Mal. "Auch in diesem Sommer können Kinder zwischen 6 und 14 Jahren wieder in die Fußballwelt eintauchen und mit Manni Kaltz und seinem Team in den 4-Tageskursen die ganzen Sommerferien trainieren. Bis zum 31. August wird jeden Tag zwei Stunden lang geübt - die Trainer sind überwiegend ehemalige Bundesliga-Spieler. Mit von der Partie sind beispielsweise Dieter Schlindwein (Bremen, Frankfurt, St. Pauli), Christian Schreier (Leverkusen, Düsseldorf, Bochum) und Stefan Schnoor (HSV). Abhängig von der Teilnehmerzahl wird der Trainerstab durch erfahrene Jugendtrainer erweitert. Bei uns lernen die Kids von richtigen Profis", erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.Manni Kaltz weiß, dass Motivation, Aufmerksamkeit und Disziplin der Kinder im Beisein ehemaliger Bundesligaspieler besonders groß sind und sie somit in kurzer Zeit enorme Leistungssprünge machen können. Die Kinder werden am ersten Tag in Alters- und Leistungsgruppen unterteilt und anschließend individuell gefördert. Die Teilnahme kostet pro Kind 135,00 Euro und beinhaltet die Trainingseinheiten, Trikot, Hose und Stutzen. Außerdem bekommen die Kinder täglich eine Lunchbox. Am letzten Tag findet dann eine finale Trainingseinheit statt, die mit Urkunden- und Pokalverleihung sowie einer Autogrammstunde abgerundet wird. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de/attraktionen/freizeitangebote/outdoor-fun/fussballschule/