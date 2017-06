"Urban Gardening" auf kleinster Fläche

Pressemitteilung von Wagner System GmbH

(fair-NEWS) Lust auf selbst gezogenes, frisches Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen? Auch für alle, die keinen eigenen Garten besitzen, ist der Anbau selbst auf kleinsten Freiflächen jetzt ganz einfach: Das mobile Pflanzmöbel GreenRACK sowie die GreenWALL, ein begrünbares Wandelement, sind perfekt für das platzsparende "Urban Gardening" überall im Innen- und Außenbereich.



Das GreenRACK ist mit einer geräumigen Pflanzbox und zwei Regalböden ausgestattet. Eine praktische Pflanztasche ergänzt den rollbaren "Mini-Garten". Seine 100 cm hohe Pflanzfläche erlaubt ein komfortables, rückenschonendes Arbeiten und macht Bepflanzung und Bewirtschaftung leicht und angenehm. Die GreenWALL wurde speziell für das "vertikale Gärtnern" entwickelt und kann - einzeln oder in Kombination mit beliebig vielen anderen GreenWALL-Elementen - an allen geraden Wandflächen befestigt werden.

Passgenaue Zubehör-Produkte machen GreenRACK und GreenWALL in kurzer Zeit zum Mini-Garten auf Balkon und Terrasse, aber auch zu Pflanz- und Deko-Elementen in Haus oder Büro. Mit formschönen Topfhaltern aus pulverbeschichtetem Stahl werden Pflanztöpfe ganz einfach angehängt; S-Haken dienen zum Aufhängen von z. B. Kräuterbüscheln oder Deko-Objekten, und eine Ablageplatte mit Aussparung ist ideal zum Einhängen und Ablegen von Schere, Schaufel und anderem Arbeitsgerät.



GreenRACK und GreenWALL sind aus FSC®-zertifiziertem Massivholz gefertigt und können nach Belieben lasiert, lackiert und dekoriert werden. Erhältlich sind sie für ca. 105 Euro bzw. ca. 22 Euro in Gartencentern, Baumärkten, im Fachhandel und in Onlineshops, z. B. auf



Kontakt: Wagner System GmbH,



WAGNER ist ein führender europäischer Markenhersteller von funktionellen und gut gestalteten Produkten für Haus, Garten, Werkstatt und den gesamten Objektbereich.



Das Unternehmen entwickelt und produziert in zwei Werken in Lahr/Schwarzwald Möbelkomponenten wie Rollen und Räder, Möbelbeine und QuickClick, ein patentiertes Gleit- und Stoppsystem mit zahlreichen Speziallösungen für jede Art von Möbel. Außerdem fertigt WAGNER ein ideenreiches System für Selbstbaumöbel, einzigartige Türstopper, Transporthilfen und Pflanzenroller sowie neuartige mobile Pflanzboxen.



All diese Produkte haben eines gemeinsam: Sie sind ausgezeichnet in Qualität und Design - im besten Sinne des Wortes. Dies gilt auch für die Kommunikation: Der Imagefilm "World of WAGNER" von Filmemacher Jan Reiff hat mehrere internationale Filmpreise gewonnen. "OUT OF BLACK FOREST", das neueste Film-Projekt von WAGNER, wurde mit dem DDC Award in Gold des Deutschen Designer Club ausgezeichnet und beweist einmal mehr: Reiffs Filme sind nie "von der Stange". Und so beeindrucken nicht nur schöne Bilder, sondern auch eine im wahrsten Sinne des Wortes "abgefahrene" Story und der charismatische Darsteller "Woody", dem der Schauspieler Manfred Lehmann, u.a. Synchronsprecher von Bruce Willis, eine markante Off-Stimme geliehen hat.



"Out of Black Forest" ist ab sofort online zu sehen - direkt auf der Startseite der Unternehmens-Website, www.wagner-system.de, auf www.wagner-webshop.com sowie auf YouTube.

«"Urban Gardening" auf kleinster Fläche»

