Virtuelle Telefonie kombiniert mit Unified Communications Funktionen

estos und byon vertiefen ihre Zusammenarbeit

(fair-NEWS) Starnberg, 01.06.2017



estos und byon bauen ihre Partnerschaft weiter aus und der Kunde profitiert: byon bietet als Reseller und Cloud-Telefonanlagenanbieter unter anderem virtuelle TK-Lösungen, virtuelle ACD und Videokonferenzsysteme. estos steuert praxistaugliche Unified Communications Funktionen bei, die die Zusammenarbeit im Team und mit den Kunden auch über die Unternehmensgrenze hinweg verbessern. Gemeinsam bieten sie den Endanwendern individuelle Lösungen, welche sich auch komfortabel in die Geschäftsprozesse integrieren lassen. "Gerade die Möglichkeit, beispielsweise eine Cloud-basierte Geschäftsanwendung wie das CRM von Salesforce einfach mit den Kommunikationsprozessen der byon vTK Lösung zu verknüpfen, bietet unseren Kunden einen großen Mehrwert", erläutert Joachim Frenzel, Product Manager von estos. "Die Benutzer können so bei Anrufeingang nicht nur sofort sehen, wer sie anruft, sondern erhalten neben zusätzlichen Informationen aus den angebundenen Systemen auch die Möglichkeit, mit nur einem Klick direkt in die Geschäftsprozesse ihrer ERP-/CRM- oder Branchenlösung zu "springen"." Udo Thermer, Head of Product Development von byon ergänzt: "Ein weiterer Aspekt unserer Partnerschaft mit estos ist die enge Zusammenarbeit der technischen Abteilungen. Dadurch können anspruchsvolle Kundenprojekte erfolgreich und zeitnah realisiert werden."



Die Unified Communications & CTI Software Suite ProCall Enterprise bietet Funktionen zur Verbesserung der täglichen Kommunikation. Dazu zählen unter anderem CTI Features sowie Präsenz Management, Instant Messaging, Bluetooth Integration für Handys und Audio/Video-Kommunikation mit WebRTC. Darüber hinaus ermöglicht ProCall Enterprise mittels Federation die Vernetzung mit Kontakten auch über Unternehmensgrenzen hinweg.

Einfach, flexibel und erweiterbar stellt sich die Cloud Telefonanlagen-Lösung von byon dar. Die byon vTK unterscheidet sich von anderen Systemen dadurch, dass byon jedem Kunden eine eigene Cloud-Telefonanlage einrichtet und dieser nicht bloß ein Mandant von vielen auf einem einzigen System ist. Auf diese Weise lassen sich Schnittstellen an kundeneigenen Systemen realisieren. byon bietet Migrationskonzepte für den schrittweisen Einstieg in die Cloud-Telefonie. Zudem ist der Anbieter in der Lage, die byon vTK für internationale Standorte in derzeit 13 europäischen Ländern mit lokalen Rufnummern anzubieten. Standorte aus der Cloud können mit Standorten, die lokale Telefonanlagen besitzen, kombiniert werden.



Bildinformation: Virtuelle Telefonie kombiniert mit Unified Communications Funktionen

Über estos

estos - enables easy communication

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller innovativer Bausteine für Unified Communications. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg, ein Büro in Berlin sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.



Über byon

Die byon gmbh mit Sitz in Frankfurt/Main wurde 2006 gegründet. Das Unternehmen ist eine eigenständige Gesellschaft der CONSENSE GRUPPE, die seit zwanzig Jahren erfolgreich im Bereich der Telekommunikation tätig ist. Die byon gmbh bietet als Reseller und Cloud-Anbieter Lösungen im Bereich Callcenter-Technik, klassische & Cloud- Telefonanlagen, virtuelle ACD und Videokonferenzsysteme. byon entwickelt im intensiven Kundendialog qualitativ hochwertige Branchenlösungen und Standortkonzepte. Insbesondere die Produkte vTK und vACD lassen eine schrittweise Migration zu, so dass die bereits vorhandene Infrastruktur im Unternehmen in zukunftsfähige Konzepte integriert werden kann.

