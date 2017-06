Der IT-Macher baut Oracle Forms Consulting in DACH-Region aus

(fair-NEWS)

Zu den Verantwortlichkeiten von Christian Wille (39) gehört u.a. die Betreuung der Anwender des FormsOptimizers innerhalb der DACH-Region, nachdem innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz das neue Werkzeug zur Modernisierung von Forms Applikationen in Betrieb genommen haben. Neben dem Aufgabengebiet rund um den FormsOptimizer wird Wille als Berater und Projektleiter im Bereich Reporting und Ablöse von Oracle Reports tätig sein, aber Projekte – je nach Kundenbedarf – auf Basis von Oracle Forms und PL/SQL auch selbst umsetzen.Nach seiner Ausbildung in technischer Informatik an der FH Bochum startete Christian Wille 2001 seine Karriere bei der Siemens AG und sammelte als Software-Entwickler Erfahrung in den Bereichen Test-Automatisierung und Programmierung mit Java. Anschließend war er als Leiter Software-Entwicklung tätig und verantwortete bei der TEDi GmbH die Realisierung von verschiedenen kommerziellen Lösungen (ERP, HR, CRM usw.) auf Basis von Oracle Forms und PL/SQL. Als Senior Consultant bei einem Oracle Partner baute er sein Erfahrungsspektrum in der direkten Zusammenarbeit mit Kunden aus und übernahm dann die Aufgaben eines Projektleiters für Reporting-Projekte in Dortmund, bevor er im März zum IT-Macher wechselte.„Mir fehlte die Möglichkeit, direkt vor Ort mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Das Reisen und damit verbunden die immer neuen Herausforderungen in den verschiedenen Unternehmen begeistern mich einfach. Beim IT-Macher kann ich mein Know-how in der gesamten DACH-Region nutzen, gerade nach Österreich habe ich aus der Vergangenheit auch noch viele Kontakte zu Oracle Kunden. Das hat mich sehr angesprochen“, begründet Christian Wille seinen Einstieg beim Wolfratshausener Unternehmen.„Wir sind begeistert, mit Christian Wille einen etwas jüngeren ‚Forms‘-Macher für unser Team gewonnen zu haben. Es ist gar nicht so leicht, erfahrene jüngere Mitarbeiter zu finden. Der große Zuspruch, den unser FormsOptimizer erfährt, macht deutlich, dass Oracle Forms für viele Unternehmen immer noch eine entscheidende Rolle spielt. Durch Modernisierung und Mobilisierung bleiben Investitionen in die Technologie längerfristig geschützt, gleichzeitig werden die Anwender zufriedengestellt. In der DACH-Region besteht hier erhebliches Potenzial und mit einem erfahrenen Kollegen wie Christian Wille können wir noch mehr Unternehmen unterstützen“, freut sich Geschäftsführer Michael Kilimann, der den ‚neuen‘ Mitarbeiter bereits aus dessen Zeit bei TEDi kannte.Ein Foto zur freien Nutzung steht unter http://der-it-macher.de/files/news/Christian-Wille.jpg zum Download zur Verfügung.



Bildinformation: Christian Wille / selbst