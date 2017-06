Meine Frau, unsere Enkel, die Kinder und Ich

(fair-NEWS)

Malediven/Thailand, Mai 2017: Man nehme sieben außergewöhnliche Aktivitäten vor traumhafter Kulisse, sechs Erwachsene und drei Kinder und fertig ist das Great Family Escape Package von Soneva. Die nachhaltigen Luxusresorts des Greenhead Sonu Shivdasani und seiner Frau Eva sind ein wahres Eldorado für Mehrgenerationen-Urlaub und bieten im Rahmen des Great Family Escape Packages Aktivitäten für jedes Alter an. So finden nicht nur Kinder und Eltern sondern auch Oma und Opa das richtige Erlebnis für einen Urlaub im Paradies – und entdecken dabei häufig selbst wieder das Kind in sich…Aktivitäten für Groß und KleinDolphin Cruise, Glasblasen, Schnorcheln, Kochkurse, Picknick am Strand, Schatzsuche ganz wie Robinson Crusoue oder auch einen klassischen Kinoabend im Cinema Paradiso: Aus einem Pool von insgesamt 15 Aktivitäten, können Gäste sieben auswählen, die sie zusammen mit der ganzen Familie erleben können. Hier ist nicht nur für die Kleinsten etwas dabei; auch ältere Semester finden hier einige spannende und erholsame Aktivitäten. Grundgedanke ist, zusammen den Stress des Alltags hinter sich zu lassen und sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren: mit seinen Lieben Zeit zu verbringen ganz ohne Druck.Unvergessliche Momente des Glücks mit den LiebstenWährend der Großvater mit seinen erwachsenen Kindern den Hasen der Insel nachjagt,können die Enkel bei der hiesigen Marinebiologin etwas über die Schildkrötenpopulationlernen. Auch für die jüngsten Enkel ist gesorgt: Sie können sich mit Gleichaltrigen auf eineSchatzsuche ganz im Stil von Robinson Crusoe begeben. Nach einem ereignisreichen Tag,werden die Großeltern abends dazu eingeladen, am Strand den märchenhaftenSonnenuntergang der Malediven zu bestaunen, bevor sie zum gemütlichen Filmeabend mitder ganzen Familie im Cinema Paradiso aufbrechen.Zum Abpreis von USD 4.500 ist das Great Family Escape Package auf Soneva Kiri inThailand erhältlich, auf Soneva Fushi und Soneva Jani auf den Malediven zahlen Gästeeinen Abpreis von USD 5.000. Weitere Informationen mit allen inkludierten, sowieexkludierten Leistungen finden Sie unter folgendem Link .



