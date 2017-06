Karrierechancen für Assistenzarzt Psychiatrie

(fair-NEWS)

Erst kürzlich hat das Klinikum am Weissenhof ein übersichtliches Fortbildungscurriculum eingeführt, das die zahlreichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für den Assistenzarzt Psychiatrie auflistet, und das online gepflegt wird. Darüber hinaus macht das vielfältige Betätigungsspektrum mit spannenden neuen Ansätzen die Arbeit für den Assistenzarzt Psychiatrie, der sich weiter entwickeln will, interessant.Was wünscht sich eine Assistenzärztin, ein Assistenzarzt Psychiatrie von seinem Arbeitgeber? Sicher doch angenehme Arbeitsbedingungen bei gleichzeitig guten Karrierechancen! Beide Wünsche kann das Klinikum am Weissenhof erfüllen: Denn in der Beliebtheit als Arbeitgeber hat das Klinikum am Weissenhof in Weinsberg die Nase weit vorn: Mit der Verleihung des Prädikats "Great Place to Work" darf sich das psychiatrische Zentrum zu den attraktivsten Arbeitgebern im deutschen Gesundheitswesen zählen. Zu den Kriterien dafür gehören eine Kinderbetreuung in der eigenen Kita bis zum Schulalter, zusätzliche Altersvorsorge, Frischkost aus der eigenen Küche, günstige Wohnmöglichkeiten in Personalwohnheimen sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement, um nur einige zu nennen. Besonders attraktiv für den Assistenzarzt Psychiatrie ist die innerbetriebliche Weiterbildung.Internes Weiterbildungscurriculum für Assistenzarzt Psychiatrie"Im Klinikum am Weissenhof kann ein Assistenzarzt Psychiatrie die volle Weiterbildungszeit zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie absolvieren", berichtet Marcel Reinhart. Der Leiter der Stabsstelle Personalentwicklung im Klinikum am Weisenhof ist verantwortlich für das EDV-gestützte Weiterbildungscurriculum, das es in dieser Form nur im Klinikum am Weissenhof gibt. Über diese Plattform kann jeder Assistenzarzt Psychiatrie im Intranet auf einfache Weise den Stand der verpflichtenden Fortbildungen dokumentieren und überprüfen. "Auch sonst erwartet den Assistenzarzt Psychiatrie ein spannendes Betätigungsfeld", ergänzt Dr. Matthias Michel, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie: "In all unseren Kliniken an sechs Standorten entwickeln wir aktuelle Therapieansätze stets weiter und evaluieren neue Möglichkeiten im Bereich Diagnostik und Therapie."



Bildinformation: Die A-Bauten des Klinikums am Weissenhof