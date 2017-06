Machen Prüfungsvorbereitungskurse für IHK Abschlußprüfungen Sinn?

(fair-NEWS)

Sie sind nicht immer billig, die verschiedenen Prüfungsvorbereitungskurse auf die IHK Abschlußprüfungen. Mit 400,00€ und mehr ist man manchmal dabei und erhält nicht immer das Versprochene. Für Auszubildende, die dann doch durch die Prüfung fallen ein Fiasko.Wir haben lange überlegt ob wir über dieses Thema schreiben wollen, denn wir arbeiten selber in der Prüfungsvorbereitung für Auszubildende in Wirtschaftsberufen. Einmal als Dozent und Trainer, einmal als Veranstalter. Aber, bevor wir das Thema den Weiten des Internets überlassen, wollen wir versuchen das Thema sachlich und offen zu betrachten um eine Entscheidunghilfe zu geben.Wer braucht keine Prüfungsvorbereitung?Auszubildende und Fortbildungsteilnehmer, die im Notendurchschnitt zwischen 1,0 und 2,0 liegen, empfehlen wir keine externe Unterstützung, da es kaum Möglichkeiten gibt sich durch die Kurse zu verbessern. Lediglich über psychologische Hilfen lassen sich Ängste und Konzentrationsstörungen beseitigen. Hierzu kann Ihnen unsere Trainerin für das Marburger Konzentrationstraining Auskunft geben aber nicht der Betriebswirt in mir. Falls Sie Kontakt wünschen, hier die Internetseite: www.konzentrationstraining-mk.de Wer braucht Prüfungsvorbereitungskurse?Falls Sie gerne in Gruppen arbeiten oder den inneren Schweinehund ständig überwinden müssen um überhaupt zu lernen, dann sind Sie in solchen Kursen richtig. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass der größte Teil der Auszubildenden, Umschüler und Fortbildungsteilnehmer ca. 4 Wochen vor der Prüfung anfängt zu lernen. Für manche ein bischen zu spät und die Dankbarkeit ist groß, dass wir in unseren Vorbereitungskursen nicht auf die Uhr gucken;)Ein Drittel der Gesamtlernzeit sollte eine externe Prüfungsvorbereitung umfassen also in Summe mindestens 22 Unterrichtsstunden, um das erlernte Wissen zu vertiefen. Kurse die unter diesen 22 Unterrichtsstunden liegen sind nicht empfehlenswert.Wochend - Crash - Kurse im Stundenumfang bis 20 Unterrichtsstunden machen Sinn, wenn die Prüflinge sich bis dahin selbst vorbereitet haben. Dann ist nur schwerpunktartig eine Vorbereitung nötig....und die Kosten?Je nach Anbieter schwanken diese sehr. Wir arbeiten mit einigen Bildungsträgern zusammen und es gibt deutliche Preisunterschiede. Wir bieten derzeit nur Wochend Crash Kurse in Lüdenscheid und Koblenz an, da es unsere Zeit nicht erlauben würde, mehr anzubieten. Diese liegen im preislichen unteren Segment bei 95€ für 19 Unterrichtsstunden. Infos dazu unter www.quicktraining-nrw.de Es gibt aber auch Kurse die 400,00€ und mehr kosten. Möglichkeiten der Kostenübernahme durch den Arbeitgeber sollten in jedem Fall geprüft werden. Evtl. können für solche Kurse auch die Bildungsprämien genutzt werden. Was im Einzelfall zu prüfen und zu erfragen ist.Qualitativ müssen teure Kurse nicht besser sein. Es kommt sowieso immer darauf an, wer die Kurse hält und mit welcher Erfahrung Sie vorbereitet werden. Achten Sie auf die Erfahrung der Dozenten und wie diese vernetzt sind. Der Trainer und Dozent ist mit seiner Persönlichkeit der Garant für den Erfolg solcher Kurse.Vielleicht konnten wir Sie etwas informieren. Vielleicht sind aber auch Fragen offen. Dann melden Sie sich bei uns und wir antworten gerne.Ihr Thomas G. Montag



Bildinformation: Machen Prüfungsvorbereitungskurse für IHK Abschlußprüfungen Sinn?