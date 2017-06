Einzigartige Kombination: Rundreise durch Bhutan und Orient-Luxuskreuzfahrt

(fair-NEWS)

Vom 9. bis 26. April 2018 präsentiert Aviation & Tourism International eine neue, einzigartige Reisekombination in Asien: die abwechslungsreiche Rundreise zu den Menschen und der Kultur des Himalaya-Staates Bhutan mit anschließender Luxuskreuzfahrt der "Crystal Serenity" ab Mumbai durch die arabische Welt. Der Spezialveranstalter für hochwertige und außergewöhnliche Reiseerlebnisse bietet dieses Arrangement inklusive der Fluganreise ab/bis Frankfurt (weitere Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Anfrage), allen Transfers vor Ort, den Übernachtungen in Bhutan, der Kreuzfahrt im Deluxe Stateroom und vielen weiteren Extras ab 8.990 Euro pro Person an. Die Bhutan Rundreise betreut vor Ort ein lokaler, erfahrener deutschsprachiger Reiseführer. Ab 20 Teilnehmern wird Jürgen Kutzer, der seit 25 Jahren engen Kontakt nach Bhutan pflegt, selbst in Bhutan die Gruppe begleiten.Königreich mit Blick aufs Dach der WeltDank seiner Lage inmitten des Himalayas und der ursprünglichen Lebensweise seiner Bewohner gehört Bhutan zu den außergewöhnlichsten Reisezielen der Erde. Die Rundreise von Aviation & Tourism International präsentiert den Teilnehmern alle Höhepunkte des Königreichs wie das berühmte Kloster "Nest des Tigers" im Paro-Tal sowie Thimphu, die Hauptstadt und das religiöse Zentrum des Landes, das sich zwischen Indien und China befindet. Auf dem Programm stehen außerdem das Städtchen Paro, das bis heute seinen landestypischen Charakter bewahrt hat, die Klosterburg von Punakha und der auf 3.000 Metern Höhe gelegene Dochula Pass, von dem die Gäste bei klarem Wetter einen Panoramablick auf die über 7.000 Meter hohen Himalaya-Berge genießen.Kreuzfahrt zur Vielfalt des OrientsNach der Rundreise durch Bhutan geht es per Flugzeug weiter nach Indien, wo die Teilnehmer in Mumbai an Bord der "Crystal Serenity" gehen. Das besonders luxuriös ausgestattete Schiff nimmt von der bevölkerungsreichsten Stadt des indischen Subkontinents Kurs auf die arabische Halbinsel. Erstes Ziel ist Muscat im Oman. Das Land, das bis heute für seinen Weihrauch berühmt ist, fasziniert Besucher mit einer vielfältigen Mischung aus Natur, Tradition und Moderne. Über Manama, der Hauptstadt des Inselstaates Bahrain, und Doha/Qatar führt die Kreuzfahrt nach Abu Dhabi. In der eleganten Metropole bieten sich ein Bummel entlang der Corniche, die Besichtigung einer traditionellen Dhow-Werft oder die Fahrt mit der schnellsten Achterbahn der Welt an. Letzte Station ist die Megametropole Dubai, die zum Shopping, Baden oder dem Besuch der künstlichen Inselwelten von The Palm und The World einlädt.Weitere Informationen zu der besonderen Reisekombination aus Bhutan und Luxuskreuzfahrt durch den Orient gibt es bei Aviation & Tourism International, auch für Reisebüros, unter Telefon +49 (0)6023 917150, <a href="www.atiworld.de"> www.atiworld.de</a> ;, info@atiworld.de. Auf Wunsch organisiert der Veranstalter zudem individuelle Verlängerungsaufenthalte vor und nach der Reise.



Bildinformation: Das Tigernest-Kloster ist eines der Highlights der Bhutan-Reise von Aviation & Tourism Inernational