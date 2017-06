Hirschmann Car Communication zeigt Produkt-Highlights auf der CES Asia 2017

(fair-NEWS) Vom 7. bis 9. Juni präsentiert die Hirschmann Car Communication GmbH auf der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES Asia) in Shanghai technologische Highlights aus ihrem Produktportfolio. Am Stand Nr. 1232 in Halle N1 erwarten das Messepublikum innovative Antennenlösungen und Infotainmentarchitekturen für das vernetze Fahrzeug der Zukunft. Zu den ausgestellten Produkten zählen u.a. die



-Smart Antenna, die Transceiver, Tuner und Antenne in einer Einheit "intelligent" kombiniert und verschiedene Dienste wie Radio, GPS, Mobilfunk, eCall, TV und Car-to-X außerhalb der Head-Unit an einer zentralen Stelle im Fahrzeug verbindet;

-Remote Tuner Module, welche die Empfängertechnologie von der Head-Unit näher an die Antenne rücken und dadurch einen zusätzlichen Verstärker überflüssig machen;

-Transparente Folienantenne, die mit einer Transparenz von mehr als 80 Prozent nahezu unsichtbar auf Scheiben oder anderen Flächen angebracht werden kann.



Darüber hinaus führt Hirschmann Car Communication am Messstand eine beleuchtete Sharkfin-Dachantenne vor, die in Verbindung mit einem Diebstahlwarnsystem zum Einsatz kommt. Außerdem können sich Besucher über konventionelle Folienantennen, Radio- und TV-Module informieren.



"Als Leitmesse für branchenübergreifende Zukunftstechnologien ist die CES Asia ein wichtiger Zugangspunkt zum asiatischen Wachstumsmarkt. Wir freuen uns, dort bereits zum dritten Mal unser breites Produktspektrum für den Automobilsektor im Bereich Infotainment und Entertainment zu präsentieren", sagt Ludwig Geis, Geschäftsführer der Hirschmann Car Communication GmbH.



Über eine Tochtergesellschaft in Shanghai ist Hirschmann Car Communication bereits seit 2007 in Asien etabliert. Zusammen mit namhaften Automobilherstellern baut das Unternehmen seine Aktivitäten in China kontinuierlich aus.