Reuthers Reisen ab sofort auch mit BMW Motorrädern

(fair-NEWS)

"Deutsche Technik trifft deutsche Präzision"Als der Spezialist für Premium <a href="http://reuthers.com/motorrad-reisen.html">Motorradreisen</a>, bietet Reuthers seinen Kunden seit vielen Jahren verschiedene Harley-Davidson Touren an. Ab sofort stehen global auch BMW's zur Auswahl. Damit reagiert das Unternehmen auf den Wunsch seiner Kunden nach mehr Vielfalt bei der Wahl des Motorrads.Erste BMW Motorradreise führte durch AndalusienGerade erst konnte die erste BMW Motorradtour erfolgreich umgesetzt werden. Mit einer Gruppe begeisterter Motorradfahrer ging es für Firmenchef Hermann Reuther quer durch <a href="http://reuthers.com/motorrad-reisen-andalusien.html">Andalusien</a>. Dabei zeigte sich, dass das Unternehmen die Wünsche seiner Kunden ernst nimmt und professionell umzusetzen weiß. Eine bunte Mischung aus landschaftlich ansprechender Motorradtour, dem Besuch von interessanten Sehenswürdigkeiten und Events sowie der Genuss kulinarischer Highlights, machten die Reise zu einem besonderen Erlebnis für die internationalen Teilnehmer.Qualität und Leistung aus DeutschlandNach 20 Jahren, in denen Reisen mit Harley-Davidson Motorrädern angeboten wurden, schreibt das Unternehmen nun ein neues Reisekapitel. Hermann Reuther sieht diesen neuen Schritt als ideale Kooperation. Als weltweit tätiges deutsches Unternehmen, macht es für Reuthers ausgesprochen viel Sinn mit deutschen Partnern - insbesondere mit BMW Motorrad - zusammenzuarbeiten, um Kunden ein Höchstmaß an Qualität und Leistung zu bieten. "Deutsche Technik trifft Deutsche Präzision" in Form des BMW Motorrads auf deutsche Präzision, die bei der Zusammenstellung von Reuthers Motorrad Traumreisen und Premiumreisen an den Tag gelegt wird. Davon profitiert der Kunde, indem er sich seine ganz persönliche Traumreise zusammenstellen kann. Ob als geführte, halbgeführte oder als individuelle Motorradtour, hängt dabei von persönlichen Vorlieben und Vorstellungen ab.> <a href="http://reuthers.com/pressemitteilung-deutsche-technik-trifft-deutsche-praezision.html">Pressemitteilung</a>



Bildinformation: Reuthers BMW Tour Andalusien