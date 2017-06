Coupa und Sabre stärken die Integration von Reisebuchungen und Reisekostenabrechnungen

(fair-NEWS)

München – 01. Juni 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend-Management, und Sabre Corporation (NASDAQ:SABR), ein maßgeblicher Technologie-Anbieter für die weltweite Reisebranche, erweitern ihre Zusammenarbeit. Ziel ist es, die Anwenderfreundlichkeit im Kontext Reisebuchung und Reisekostenabrechnung zu optimieren. Für Unternehmen die GetThere, die Onlinebuchungslsösung von Sabre und Coupa Expenses, die Cloud-basierte Reisekostenmanagement-Lösung, einsetzen steht nun eine nahtlos integrierte Lösung zur Verfügung.Die Integration erlaubt den Anwendern ihre Geschäftsreise online via GetThere zu buchen und Coupa Expenses generiert automatisch den Expensereport für die Spesenabrechnung mit allen notwendigen Belegen und Daten wie z.B. Preis, Datum, Anlaß, etc. Für den Mitarbeiter bedeutet dies eine große Zeitersparnis, für das Unternehmen Transparenz: Eine Anwendung welche sowohl die Erfassung als auch die Auswertung der Reiseausgaben managed.Coupas speziell für die Cloud entwickelte moderne Spend-Management-Plattform, unterstützt Unternehmen durch die Vereinheitlichung von Prozessen in allen Bereichen in welchen Mitarbeiter Ausgaben veranlassen. Dies umfasst den Einkauf, Reisekosten, die Rechnungsstellung und verwandte „Source-to-Settle“-Bereiche. Durch den Einsatz des Coupa Open Business Network hat die Plattform mehr als zwei Millionen Lieferanten verbunden und stellt dadurch eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen dar, die ihre Ausgaben besser managen wollen.



Bildinformation: Logo coupa