Startschuss für die Bug Squad

München, 1. Juni 2017 – Neben den Herausforderungen im Testen stellen sich die QS-Experten von imbus ab jetzt wieder einer weiteren Challenge: Die Firmenläufe-Saison beginnt. Den Anfang macht heute der Team2Run in München.Die grünen Trikots für heute Abend sind bereits herausgelegt – die Bug Squad ist zurück. Unter dem Motto „Just test it“ will die imbus-Auswahl auch in diesem Jahr beweisen: Obwohl Softwaretester auf der Jagd nach Bugs viel Zeit am Schreibtisch verbringen, sind nicht nur die kleinen grauen Zellen bei ihnen topfit.imbus unterstützt die Teilnahme seiner Mitarbeiter an den verschiedenen Firmenläufen seit vielen Jahren aktiv – im Sinne der Gesundheitsförderung und des Teamgeistes.Um 18.00 Uhr steht heute die Bug Squad der Münchner imbus-Geschäftsstelle beim Team2Run in den Startlöchern. Veranstaltungsort der 5x5 Teamstaffel ist der Westpark. Dort gilt es für jeden Teilnehmer drei Runden à 1,7 Kilometer zu meistern.Dank der knallgrünen Shirts dürfte dann am 13. Juni die Truppe von imbus Rhein-Main selbst unter den rund 70.000 Teilnehmern der JP Morgan Corporate Challenge noch gut zu erkennen sein. 5,6 Kilometer in einer Schlängellinie quer durch die Frankfurter Innenstadt gilt es zu laufen. Start ist um 19.30 Uhr und die Senckenberganlage das Ziel.Die Läufer des imbus-Hauptsitzes in Möhrendorf sind ab dem 22. Juni gefragt. Denn dann steht um 18.00 Uhr der FunRun im Nürnberger Südwestpark auf dem Programm. Die Strecke in der langen Distanz über Gebersdorf an der Rednitz entlang in Richtung Fürth. Es folgen eine Kehrtwende und der Weg zurück an den Uferzonen des Rhein-Main-Donau-Kanals. Das bedeutet: 9,9 Kilometer durchs Grüne, die in ihrem Verlauf sowohl Schotter- und Feldwege als auch Asphalt bieten.Der zweite Einsatz in Nürnberg folgt am 25. Juli. Beim B2RUN müssen die Möhrendorfer imbus-Läufer einmal den großen und den kleinen Dutzendteich umrunden, bevor sie nach insgesamt 6,4 Kilometern Strecke zum Zieleinlauf im Grundig Stadion ansetzen können. Um 18.00 Uhr geht es in der Karl-Steigelmann-Straße los.Nach einer kurzen Sommerpause geht es für die Bug Squad am 7. September mit dem B2Run in Köln weiter. Vor dem Team von imbus Rheinland liegen 5,5 Kilometer durch den Stadtwald, mit dem RheinEnergieSTADION als Ziel. Um 17.30 Uhr beginnt der Lauf.Das Finale der diesjährigen Business Run-Saison der Bug Squad bildet der Firmenlauf Fürth am 13. September um 17.30 Uhr. Ein 6 Kilometer langer Rundkurs im Rednitzgrund bildet die Strecke.Wer Lust und Zeit hat, vorbeizuschauen: Die imbus-Auswahl freut sich bei allen Business Runs über moralische Unterstützung und Anfeuerungsrufe am Streckenrand.



Bildinformation: Startschuss für die Bug Squad