Telenotarzt bald auch in Mecklenburg-Vorpommern

(fair-NEWS)

Nach den durchweg positiven Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen setzt nun auch das Land Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des Innovationsprojektes Land|Rettung auf den <a href="http://bit.ly/2rX3Yzq">Telenotarzt im Rettungsdienst</a>. Das dünn besiedelte Flächenland kämpft seit Jahren mit steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst. Zusätzlich erschweren lange Anfahrtszeiten die Einhaltung von Hilfsfristen bei Notfällen. Um Notfallpatienten schneller adäquate medizinische Hilfe zu gewähren, setzt der Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Greifswald ab September 2017 auf den Telenotarzt. Mit Hilfe des Dienstes, bei dem ein Notarzt in den Rettungswagen zugeschaltet wird, können Rettungskräfte unter Anleitung des ärztlichen Kollegen ohne zeitliche Verzögerung mit der notfallmedizinischen Therapie beginnen."Wir sind davon überzeugt, dass wir von dem Potential des Telenotarztes für die ländliche Notfallmedizin hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern sehr profitieren werden - zum Wohl aller Notfallpatienten", sagt Dr. Lutz Fischer, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst aus Greifswald.P3 wird im Auftrag des Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreis Vorpommern-Greifswald die telemedizinische Ausstattung von sechs Rettungswagen, die Installation einer Telenotarzt-Zentrale sowie die Qualifizierung von Rettungsdienstmitarbeitern und 12 erfahrenen Notärzten aus der Region übernehmen. Darüber hinaus wird P3 Service und Wartung für den telemedizinischen Betrieb im 24/7h Betrieb sicherstellen.Kontinuierliches Qualitätsmanagement und der regelmäßige Erfahrungsaustausch zwischen Greifswald und Aachen werden das Projekt eng begleiten. So werden die zukünftigen Telenotärzte für Mecklenburg-Vorpommern in Aachen ausgebildet und erhalten von den Aachener Kollegen Tipps für die erfolgreiche Telekonsultation im Einsatz. Das Projekt steht damit auch im Zeichen der gegenseitigen Unterstützung von Rettungsdiensten."Für uns und für den deutschen Rettungsdienst ist es ein wichtiges Signal, dass Innovationsvorhaben im Rettungsdienst insbesondere durch einen engen Schulterschluss der Träger und rettungsdienstlichen Organisationen funktionieren. Wir werden mit diesem Projekt zeigen, dass dank der telemedizinischen Lösung von P3 eine gegenseitige Unterstützung in der Notfallmedizin möglich ist - trotz der 750 Kilometer Entfernung zwischen Greifswald und Aachen", erläutert Marie Mennig, Geschäftsführerin des Telenotarzt-Betreibers P3 telehealthcare.Nach über 7.500 erfolgreichen Einsätzen in der Stadt Aachen und im Kreis Euskirchen setzen sich zunehmend mehr Rettungsdienste für die Nutzung des Telenotarztes in ihren Einsatzgebieten ein - die Erfolgsgeschichte geht weiter.Weitere Informationen:Ziel des <a href="http://bit.ly/2qDGnzV">Innovationsprojekts Land|Rettung</a> ist die Sicherung der Notfallversorgung in Mecklenburg-Vorpommern. Über den Innovationsfonds der Bundesregierung werden bis 2019 ca. 225 Mio EUR in die Erforschung neuer Versorgungsformen investiert. Dem Projekt Land|Rettung kommen dabei 5,4 MioEUR zugute, um neue Wege im Rettungsdienst zu gehen. Vier Initiativen werden im Rahmen des Vorhabens rund um die Verbesserung der Versorgung im Notfall initiiert: 1) Einsatz des Telenotarztes zur Reduktion des therapiefreien Intervalls bei Rettungsdiensteinsätzen, 2) Befähigung von Laien zur Reanimation bei Herz-Kreislaufstillständen, 3) mobile Alarmierung von ehrenamtlichen Ersthelfern, 4) Kooperation zwischen Kassenärztlichem Bereitschaftsdienst, Rettungsdienst und Notaufnahme. Projektpartner sind der Eigenbetrieb Rettungsdienst Landkreis Vorpommern-Greifswald, die Universitätsmedizin und die Universität Greifswald sowie die Steinbeis-Hochschule Berlin.



Bildinformation: Sechs Rettungswagen werden im Landkreis Vorpommern-Greifswald telemedizinisch ausgestattet.