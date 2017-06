AORUS präsentiert das aktuell leistungsstärkste 15" Notebook auf dem Markt!

(fair-NEWS)

AORUS, der führende Hersteller von High-End Gaming-Laptops, ist stolz darauf, das erfolgreiche X5 Notebook in einer neuen Version vorstellen zu können. Der Hersteller erweitert die bestehende Serie dabei um das neue X5 MD, welches nun über die extrem leistungsstarke NVIDIA GeForce GTX 1080 GPU mit üppigen GDDR5X 8GB VRAM verfügt.Das AORUS X5 MD ist vollgepackt mit neuen Features von einer übertaktbaren Intel Core i7 CPU der 7. Generation über Thunderbolt 3 und einen ESS SABRE 32-Bit Hi-Fi Audio DAC bis zu speziell designten Belüftungsöffnungen. Weiterhin nutzt das X5 MD das neue revolutionäre Max-Q Design. Dabei handelt es sich um NVIDIAS innovativen Designansatz, die dünnsten, schnellsten und gleichzeitig leisesten Gaming-Notebooks zu realisieren. Max-Q ist ein Begriff aus der Raumfahrt, der bei einem Raketenstart den Punkt beschreibt, an dem die aerodynamische Belastung während des Starts ihr Maximum erreicht. Das Design der Rakete wird daher entsprechend präzise konstruiert um den hohen Belastungen, welche durch den Max-Q Punkt definiert werden, widerstehen zu können. NVIDIA verfolgt eine ähnliche Philosophie beim Design leistungsstarker Notebooks und ermöglicht es AORUS Laptops zu bauen, die über eine erheblich höhere Grafikleistung verfügen und dabei deutlich dünner sind als bisherige Modelle."Die NVIDIA GeForce GTX 1070 war bereits schnell, dann hat NIVIDIA die GTX 1080 designed with Max-Q entwickelt um die Wünsche von Gamern zu erfüllen, die sich noch mehr Leistung wünschen", kommentiert Patrick Lau, Produkt Marketing bei AORUS. "Das neue X5 MD Notebook mit der GTX 1080 ist ein absolutes Biest, Gamer werden es lieben!"Erhöhte Gaming PerformanceEs ist die unübertroffene Leistung, die aus dem X5 MD den leistungsstärksten Gaming-Laptop auf dem Markt macht. Es handelt sich dabei um das erste Notebook von AORUS, welches im Max-Q Design gefertigt und mit einer NVIDIA GeForce GTX 1080 ausgestattet wird. Weiterhin stellt AORUS dieser leistungsstarken GPU die neueste übertaktbare Intel Core i7-7820HK CPU zur Seite, welche eine Leistungssteigerung von bis zu 15% im Vergleich zum 7700HQ Prozessor bietet. So ausgestattet schlägt das X5 MD jedes andere 15" Notebook! Dank einer intensiven Produktentwicklung kann AORUS diese Leistung in einem lediglich 22,9 Millimeter dünnen Gehäuse unterbringen und ermöglicht so jederzeit und überall eine bisher unerreichte Gaming-Erfahrung.ESS Sabre Audio DAC - Ein 32-Bit, 8-Kanal Hi-Fi ErlebnisNur wenige Dinge sind beim Gaming oder beim Genuss eines Films so wichtig wie ein qualitativ hochwertiger Klang. Um dem Anwender das bestmögliche Klangerlebnis bieten zu können, hat sich AORUS für den Einsatz, des auf der 32-Bit Hyperstream Architektur basierenden ES9018 DAC von ESS, entschieden. Neben der Möglichkeit das Audiosignal auf bis zu 8 Kanälen auszugeben, kann der integrierte DAC mit einem überragenden Signal-Rausch-Verhältnis von 135 dB sowie mit einer Total Harmonic Distortion + Noise (THD + N) von -120 dB auftrumpfen.Thunderbolt 3, mDP 1.3, Multi-Surround DisplaysDass AORUS großen Wert auf Vielseitigkeit legt, zeigt sich am Einsatz der Thunderbolt 3 Schnittstelle. Im X5 MD wird der Standard dabei durch den USB Typ-C Stecker realisiert. Thunderbolt 3 ermöglicht sowohl den Anschluss von Geräten wie externer Grafikkarte oder externem 4K Display also auch das Aufladen von Endgeräten mit einer Leistung von bis zu 3A / 5V. Dank des neu hinzugefügten Mini DP 1.3 Ports und dem bereits vorhandenen HDMI 2.0 Anschluss werden Multitasking und Surround Gaming Realität.X-Rite Pantone kalibrierte DisplaysDie Vielseitigkeit des AORUS X5 MD Notebooks wird durch die Einführung von professionell auf X-Rite Panton Niveau kalibrierten Displays unterstrichen. So kann bei jedem X5 MD Notebook sichergestellt werden, dass die Farbwiedergabe des Displays selbst höchsten Ansprüchen genügt, egal ob das Gerät professionell oder im privaten Rahmen genutzt wird.AORUS X5 MD Spezifikationen:-NVIDIA GeForce GTX 1080 GDDR5X 8GB-Übertakteter Intel Core i7 Prozessor der 7. Generation-Thunderbolt 3 für eine Datenübertragung mit bis zu 40 Gbps-32-Bit ESS Sabre Hi-Fi Audio DAC-Island-Style AORUS RGB Fusion Keyboard mit einzeln beleuchteten Tasten-15,6" UHD 3840x2160 IPS Anti-Glare Display- X-Rite Pantone zertifiziertes Display-NVIDIA G-SYNC sorgt für eine flüssige Bildwiedergabe ohne Tearing-Für optimale Kühlung entwickeltes Gehäuse-Multi External Display Support erlaubt 3 Surround Display Setup-Lüfter in 10 Stufen regelbar-mDP 1.3 - Ausgang für externe Displays mit einer Auflösung von bis zu 8KÜber AORUSAORUS hat seinen Namen von Horus, dem alten Gott des Krieges, der Tapferkeit und Weisheit symbolisiert. AORUS kommt, um die ultimative Macht auf den Gamer überfließen zu lassen und ihn zu seinem ehrenvollen Sieg zu führen. Das Logo von AORUS verkörpert die Geschwindigkeit und Kraft eines Adlers, so ist auch die Leistung in jedem AORUS Produkt. Das Adler-Abzeichen symbolisiert eine reine Mischung aus Explosivität, Ruhe, sowie Präzision und Exzellenz. Durch die Kombination der beispiellosen Funktionalität, der sensationellen Leistung und des ästhetisch originellen Designs, fordert AORUS die vorhandenen Verdienste, mit höchster Innovation heraus und ist eine unvergessliche Marke in der Gaming Geschichte. Das gesamte Spektrum der AORUS-Produkte wurde und wird immer mit dem höchsten Anspruch im Gaming entworfen werden.Kontakt: pr@aorus.comHomepage: www.aorus.com / Facebook: AORUSGaming / Twitter: @AORUS_GamingYouTube: https://www.youtube.com/c/Aorus



