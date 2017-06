Neue VDMAreportage über die Verschrottung und das Recycling der Costa Concordia

(fair-NEWS)

Die Havarie der Costa Concordia gehörte zu den schlimmsten Katastrophen der zivilen Schifffahrt in den letzten Jahrzehnten. Millionen Menschen trauerten um die 32 Todesopfer und Kapitän „Feigling“ Francesco Schettino, der vor seinen Passagieren das kenternde Schiff verlassen hatte, war monatelang Thema in den Medien. Hinter der mühsamen und langwierigen Bergung des Schiffes steckt eine erstaunliche Ingenieurleistung. Es dauerte über zwei Jahre bis die „Costa Concordia“ in der ligurischen Hafenstadt Genua verschrottet werden konnte.Wie das Schiff in seine Einzelteile zerlegt und recycelt wird, ist das Thema der neuen Multimedia Reportage des VDMA:http://vdmareportage.pageflow.io/pipelinebau-ohne-erdgas-laeuft-hier-gar-nichts-200-000-schweissnaehte-pro-leitung-9031#54301 (Kurzlink: bit.ly/2maCXDk)___________________________Weitere VDMAreportagen:„Pipelines - Ohne Erdgas läuft hier gar nichts“http://vdmareportage.pageflow.io/pipelinebau-ohne-erdgas-laeuft-hier-gar-nichts-200-000-schweissnaehte-pro-leitung-9031#54301„Brücken - Lebensadern im Herzschlag der Welt“http://vdmareportage.pageflow.io/brucken-lebensadern-im-herzschlag-der-welt-9032#74382„Kreuzfahrt-Giganten - 12.000 Menschen erschaffen ein schwimmendes Ferienparadies“http://vdmareportage.pageflow.io/kreuzfahrtgiganten-12-000-menschen-erschaffen-ein-schwimmendes-ferienparadies-9033#67322„Autogentechnik - universell, flexibel und immer modern“https://www.youtube.com/watch?v=51yM50aw1u0&feature=youtu.be



Bildinformation: Es dauerte über zwei Jahre bis die COSTA CONCORDIA verschrottet werden konnte.