Personenschleusen und Schrankenanlagen mit IP Schnittstelle

Automatic Systems, der Experte für Personenschleusen und Schrankenanlagen, wird am 5. und 6. Juli an der SicherheitsExpo München teilnehmen. An Stand A08 kann sich das Fachpublikum über die Schranke ParkPlus sowie die Personenschleuse SlimLane, die beide mit IP Schnittstellen ausgestattet sind, informieren. Passend dazu hält Stephan Stephani, Vertriebsleiter Deutschland am ersten Veranstaltungstag ein Vortrag zu dem Thema "IP meets Mechanik". "In dem Vortrag wird es um IP Schnittstellen heute und in der Zukunft gehen. Wir klären, welche neuen Möglichkeiten sich durch die Verbindung von IT mit Sicherheitstechnik ergeben und demonstrieren anschaulich, wie sich der Wandel vom Mechaniker über den Mechatroniker zum Mecha-ITler vollzieht", erklärt Stephani.Die Schranken der Serie ParkPlus eignen sich ideal für Standorte mit hoher Frequentierung. Sie zeichnen sich durch ein unverwechselbares rundes Gehäuse und in die Haube integrierte LED-Lichter aus. Zusätzlich sorgt ein beleuchteter Schrankenarm für Sicherheit. Das Grundgerüst, bestehend aus robustem sowie korrosionsbeständigem Aluminium, sorgt bei der Farbgestaltung für Flexibilität, da die Aluminiumprofile der Außenschale leicht gewechselt werden können. Zur Sicherung von Büros oder Behörden mit ebenfalls hoher Besucher- und Mitarbeiterfrequentierung ist die Sensorschleuse SlimLane prädestiniert. Diese sorgt dafür, dass lediglich autorisierten Personen der Zutritt zu bestimmten Gebäudebereichen gewährt wird. Das System besteht je nach Bedarf aus ein- oder zweiflügeligen Glastüren sowie einem Detektionssystem. Die Sperren sind in unterschiedlichen Höhen und Breiten lieferbar und überzeugen somit nicht nur mit technischen Vorzügen, sondern auch mit einer ansprechenden Optik.



Bildinformation: Sicherheit im Unternehmen dank SlimLane