Relaunch von getreidekonservierung.de: noch aktueller, moderner und informativer

Die Website www.getreidekonservierung.de aus dem Hause AGRAVIS Raiffeisen AG ist bekannt und beliebt als Informationsplattform und Datenbank für Landwirte und alle anderen, die sich mit dem Thema Konservierung und Schutz von Getreide befassen. Jüngst wurde sie mit einem umfassenden Relaunch neu gestaltet und optimiert, um den Nutzern einen noch höheren Mehrwert als bereits gewohnt anzubieten."Unsere Internet-Präsenz hat sich in den vergangenen Jahren zu einem anerkannten Nachschlagewerk für alle Fragen rund um den breiten Themenkomplex Getreidekonservierung entwickelt", weiß die AGRAVIS-Expertin Dr. Sabine Rahn. Neben vielen Informationen zur Konservierung von Getreide in Theorie und Praxis gibt es viel Wissenswertes und Hintergründe sowie einen umfangreichen Downloadbereich - gebündelt auf einer modernen Website, die großen Wert auf den Nutzwert für die Leser legt.Die Seite www.getreidekonservierung.de ist für alle Endgeräte optimiert und bietet ein frisches, ansprechendes Layout. Die Seite von Experten für Experten in Sachen Konservierung von Getreide ist lösungsorientiert aufgebaut und mit vielen Bildern und Videos angereichert.

