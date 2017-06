(fair-NEWS)

Hamburg, Juni 2017Summer is coming! - Das yverum HYALURON anti-aging serum ist die luxuriöse Naturkosmetik-Alternative für sommerlich-gestresste Haut. Mit hochwertiger Hyaluronsäure unterstützt das yverum HYALURON anti-aging serum die Geschmeidigkeit der Haut auch in den heißen Monaten. Die Serum-Formel liegt besonders leicht auf der Haut und ist perfekt kombinierbar mit Make-Up und anderen yverum Naturkosmetikprodukten – natürlich schöne Haut mit natürlich luxuriöser Naturkosmetik.Hyaluronsäure und Ecotin pflegen die Haut mit einem großen Reservoir an Feuchtigkeit und polstern die Haut optisch von innen auf. Geruchsneutral, nicht klebend und zu 100% pflanzlich – das yverum HYALURON anti-aging serum spiegelt nicht nur die nachhaltige Unternehmensphilosophie von yverum wider, sondern ist auch das sommerliche Must-Have zur Unterstützung eines gepflegten Hautbildes.Die bei yverum verwendete Hyaluronsäure wird durch ein biotechnologisches Herstellungsverfahren gewonnen und ist somit zu 100% vegan – Luxus und Nachhaltigkeit schließen sich bei yverum nicht aus! Weiterer Bestandteil des hochwertigen yverum HYALURON anti-aging serums ist Ecotin, welches die Haut vor UV Strahlen schützt und die Zellmembran sowie den Lipid-Haushalt der Haut unterstützt.Luxus und Pflege – das yverum HYALURON anti-aging serum ist eine exklusive und hochwertige After-Sun Alternative für pflegebedürftige Haut in den Sommermonaten; es ist frei von Konservierungs-, Duft- und Farbstoffen. Selbstverständlich sind im yverum HYALURON anti-aging serum keinerlei Silikone, Mineralöle oder Parabene enthalten.Das yverum HYALURON anti-aging serum ist im 30 ml Behälter zum Preis von 89,00 Euro (UVP) im gut sortierten Naturkosmetikhandel und im yverum Online-Shop auf www.yverum.de/shop/ erhältlich.Weitere Informationen unter www.yverum.de



Bildinformation: Das vegane yverum HYALURON anti-aging serum ist DAS luxuriös-pflegende und rein pflanzliche Serum für alle Hauttypen im Sommer