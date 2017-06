Kein Geschenkeladen wie jeder andere!

(fair-NEWS)

Der Geschenkartikel-Shop „Scheissladen“ hat seiner Website ein neues Gesicht gegeben. Der Shop für Geschenke, Deko, Kostüme und Scherzartikel bietet nicht nur ein frisches Design, sondern auch neue Kategorien und neue Produkte. Der Scheissladen befindet sich in Wettringen im Münsterland – und kann auch Offline besucht werden.Geschenkartikel für jeden GeldbeutelDer Scheissladen ging schon immer andere Wege als der normale Einzelhandel: Laut, frech, provokant und ein umfangreiches Sortiment zu Tiefstpreisen – diese Mischung kommt bei Kunden aus ganz Deutschland an. Das junge 46-köpfige Team vom Scheissladen findet unter 52.000 Geschenkideen für jeden Anlass das passende Geschenk. Beim Beschenkten in Erinnerung bleiben und ihm oder ihr ein Lächeln ins zu Gesicht zaubern, ist das erklärte Ziel des Scheissladens. Mit 400qm Laden- und 4000qm Lagerfläche gehört der Scheissladen zu den großen Geschenke-Shops des Landes.Eine Neuheit, die der Relaunch von scheissladen.com mit sich bringt, sind die neuen Produktkategorien, in denen die Artikel nach dem Preis geordnet sind. So können Nutzer direkt auswählen, welche Summe sie für ein Geschenk ausgeben möchten: Preisbegrenzungen wie „10 € sollten genügen“ oder „50 € gehen klar!“ halten für jeden Geldbeutel ausreichend Auswahlmöglichkeiten bereit. Über das Navigationsmenü lassen sich daneben Partyspiele für Junggesellenabschiede, Figuren für Hochzeitstorten, nostalgische Magnettafeln oder ausgefallene Geschenkideen finden.Spezialist für saisonale AnlässeOnlineshop und das Ladengeschäft in Wettringen konzentrieren sich besonders auf saisonale Anlässe wie Weihnachten, Karneval oder Halloween. „Zu Halloween und Weihnachten haben wir den Shop mit speziell abgestimmten Kostümen und Dekorationsartikeln aufgefüllt“, so das Team hinter dem Scheissladen.Artikel für Anlässe unabhängig von Jahreszeiten und Feiertagen sind bei den Kunden gleichermaßen gefragt: „Klassiker hierbei sind Geburtstagsgeschenke, Präsente zur Hochzeit oder zur Geburt eines Kindes“, so das erfahrene Team weiter. Auch Deko-Artikel im Retro-Look sind bei Kunden aus ganz Deutschland begehrt.



Bildinformation: Der Scheissladen in Wettringen!